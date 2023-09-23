بإطلالة فخمة .. حضور أنوشكا مهرجان الشرق والغرب لأفلام المرأة

حرصت الفنانة أنوشكا على حضور مهرجان الشرق والغرب لأفلام المرأة فى دورته الأولى الذى أقيم اليوم.



ومهرجان الشرق والغرب لأفلام المرأة يعمل على تشجيع دور المرأة في المجتمع ، ويحرص على تكريم الأفلام التى ساهمت فى ذلك ، وأنطلق المهرجان اليوم فى إحدى الفنادق الكبري فى القاهرة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أنوشكا هو مسلسل "الأجهر" الذي تم عرضه ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، وشارك في بطولته عمرو سعد ، درة، سارة سلامة، سيد رجب، أحمد صفوت، عمرو عبدالجليل، أنوشكا، مصطفى أبوسريع، محمد جمعة، أحمد مجدي، ندى بهجت، محمد التاجي، حسني شتا، وآخرون، وهو إخراج ياسر سامي.