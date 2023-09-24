غدا.. أولى جلسات محاكمة مقاول لتهديده رجل أعمال شهيرا

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 25 سبتمبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة رجل أعمال وشريكه لاتهامهما بتهديد رجل أعمال شهير، بالقتل وابتزازه.

أمر إحالة المتهم..

وجاء في القضية الرقم 7867 لسنة 2023 جنايات قسم قصر النيل والمقيدة برقم 529 لسنة 2023 كلي وسط القاهرة، أن المتهمين هددا المجني عليه رجل الأعمال الشهير بواسطة مجهول شفهيا بالقتل، وكان تهديدهما مصحوبا بأمر حمله على إعطائهما مبالغ مالية بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

رسائل واتس آب..

كما هددا المجني عليه رجل الأعمال الشهير كتابة بالقتل بإرسال المتهم الأول رسائل تهديد عبر تطبيق واتس آب إلىرئيس قطاع المتابعة والتنسيق بمجموعة شركات تابعة لرجل الأعمال، وكان تهديدهما مصحوبا بأمر حمله على إعطائهما مبالغ مالية، وجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة، تهمة استخدام حساب خاص به على الشبكة المعلوماتية تطبيق واتس آب بهدف ارتكاب جريمته موضوع الاتهامات السابقة.

كما انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه رئيس قطاع المتابعة والتنسيق بمجموعة رجل الأعمال، بأن أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية عبر تطبيق واتس آب دون موافقته، وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليهما رجل الأعمال، ورئيس قطاع المتابعة والتنسيق بمجموعة رجل الأعمال، بطريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات.