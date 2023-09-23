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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انطلاق اجتماع آلية التعاون الثلاثية بين مصر والأردن والعراق في نيويورك

شكري والوفد المصري
شكري والوفد المصري في اجتماع الية التشاور مع العراق والاردن

 يشارك سامح شكري وزير الخارجية اليوم السبت فى اجتماع آلية التعاون الثلاثية بين مصر والأردن والعراق، بحضور وزيرى خارجية الأردن والعراق، علي هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

ويشهد الاجتماع تنسيق الجهود البنّاءة للدول الثلاثة من اجل تعزيز التعاون والتضامن فيما بينها، فضلبا عن التنسيق المستمر والتشاور الدائم لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي، وبحث مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة.

وبدأت فعاليات اجتماع آلية التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق، الذي يضم وزراء خارجية مصر سامح شكرى والأردن أيمن الصفدى والعراق فؤاد حسين، مساء اليوم عقب القاء الوزير شكري كلمة مصر امام الامم المتحدة

ويذكر أن مصر والأردن والعراق، بينها تحالف ثلاثي، يتضمن اتفاقات تعاون في عدة قطاعات أبرزها الطاقة والصحة والتعليم، فضلاً عن التنسيق السياسي في ملفات منطقة الشرق الأوسط، والآلية التي تستند إليها للعمل المشترك في مجالات مختلفة، منها الاقتصادي والتنسيق السياسي والعمل المشترك في المجال الدولي، مع التأكيد على موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار دول الخليج والترابط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الخليج العربي.

وتتفق الدول الثلاث دائما على استمرار التواصل المؤسسي؛ لمتابعة تنفيذ المشاريع المقدمة وتنسيق الخطوات المستقبلية لإعطائها زخمًا أكبر، خصوصًا في ضوء التحديات الاقتصادية التي جعلت التعاون الممنهج ضرورة أكثر إلحاحًا خدمةً للمصالح المشتركة.

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