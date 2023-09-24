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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: الرئيس السيسي قائد وزعيم وطني نهض بمصر في أصعب الظروف

رفعت شكيب
رفعت شكيب

قال النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، تعمل الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي جاهدة للنهوض بمصرنا الغالية، وجعلها في مصاف الدول المتقدمة، وظهر ذلك على أرض الواقع بعد أن أحدثت الدولة تقدما ملحوظا في كافة الملفات، خاصة ملف السياسة الخارجية المصرية الذي تمكنا من خلاله إلى إعادة مصر لمكانتها المعروفة إقليميا ودوليا، وتكوين صداقات جديدة مع مختلف دول العالم، مما جعلها شريك أساسي في كافة الاحتفالات والمؤتمرات العالمية.

وأضاف "شكيب" في تصريحات صحفية، أن الرئيس السيسي منذ أن تولى حكم مصر وهو يعمل ليل نهار للنهوض بالوطن، رغم التحديات والصعوبات والصراعات الإقليمية والعالمية، وهذا لم نشهده من قبل في تاريخ الدولة المصرية، مما يؤكد حكمة القيادة السياسية التي تعشق تراب الوطن.

وأعلن عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، دعمه وتأييده لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لولاية رئاسية جديدة، وخوض انتخابات الرئاسة 2024، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

ونوه النائب رفعت شكيب، بأن الرئيس السيسي قائد وزعيم وطني، نهض بمصر في أصعب الظروف، ولولاه ما وصلت مصر إلى ما هي عليه الآن من استقرار وتنمية.

رفعت شكيب لجنة الشؤون الدستورية الرئيس السيسي

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