خماسي سيدات الطائرة يتقدم بشكوى ضد الزمالك بسبب تأخر المستحقات

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن 5 لاعبات من فريق طائرة الزمالك للسيدات، تقدمن بشكوى رسمية لفسخ التعاقد مع النادي بسبب تأخر حصولهم على مستحقاتهم.

وأوضح هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن كلًا من مريم متولي ومايا ممدوح وداليا المرشيدي وهنا سند وهنا المصري، تقدمن بشكوى رسمية لـ اتحاد الطائرة ضد نادي الزمالك لفسخ التعاقد بسبب المستحقات المتأخرة منذ شهر مارس الماضي.

وتابع حتحوت، إنه وفقًا للوائح، فإن اتحاد الطائرة من المقرر أن يمنح نادي الزمالك فرصة لمدة شهر من أجل حل الأزمة مع الخماسي ودفع المستحقات المتأخرة والرد على الشكوى المقدمة، وإلا سيتم فسخ التعاقد.