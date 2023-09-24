مدرب منتخب مصر للسيدات: قادرون على كسر عقدة السنغال

تحدث محمد كمال المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات عن مواجهة المنتخب ضد جنوب السودان في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وقال محمد كمال في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ظهرنا بشكل جيد في المباراة الأولى وحققنا الفوز برباعية ولكن حذاري من لقاء العودة، خاصة أن المنافس سيريد التعويض".

وأضاف: "معنا عناصر مميزة من منتخب الـ 20 عاما، فضلا عن المحترفات في الخارج"



واختتم: "هدفنا أن نتخطى المرحلة الأولى من التصفيات وننتظر الفائز من السنغال وموزمبيق، ولو واجهنا السنغال سنكون قادرين على تخطي عقبة المنتخب السنغالي وكسر تلك العقدة، مش هيقفلوا اللعبة معانا".