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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد إبراهيم: تعرضت للظلم في الاتحاد.. وزوران غير احترافي

الاتحاد
الاتحاد

أكد محمد إبراهيم مدرب الاتحاد السكندري السابق أنه تعرض للظلم داخل النادي، مشددا على أنه طلب الرحيل عن زعيم الثغر.

وقال إبراهيم في الريمونتادا عبر قناة المحور: "تعرضت للظلم داخل الاتحاد لذلك طلبت الرحيل عن النادي".

وأضاف: "كان هناك عدم اعتراف بما فعلته من أجل نادي الاتحاد ورفضت الحديث احتراما للجماهير".

واختتم:"زوران مانولوفيتش فعل أشياء لا تدل على أنه مدرب محترف وكان سببا في غضب العديد من اللاعبين".

في وقت سابق نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى تمديد تعاقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم الغانى " مورو ساليفو" لاعب الوسط المدافع ، و أحد أهم الركائز الأساسية لفريق الكرة  ، و من أفضل اللاعبين فى هذا المركز بالدوري المصري، وذلك لمدة ثلاث مواسم قادمة .

ووافق "مورو" على تمديد تعاقده مع نادى الاتحاد السكندرى عقب الجلسة التي عُقدت معه بحضور  محمد مصيلحى رئيس النادى وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تجديد و تمديد التعاقد.

ويحرص مجلس إدارة النادى على تمديد و تجديد التعاقد مع العناصر الأساسية ونجوم الفريق بناء علي رغبة الجهاز الفني بقيادة الكابتن طارق العشرى لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة .

الاتحاد السكندري الاتحاد

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