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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية البيلاروسي: نبذل قصارى جهدنا لحل النزاع في أوكرانيا

صدى البلد

قال وزير الخارجية البيلاروسي سيرجي ألينيك، اليوم، إن بلاده ستبذل قصارى جهدها لحل النزاع في أوكرانيا.

وأضاف ألينيك، في كلمة ألقاها خلال أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أنه من الصعب بالنسبة لنا أن نشاهد كيف يعاني الأشخاص المقربون منا لمدة عام ونصف العام؛ لقد أصبحت أوكرانيا وشعبها ورقة مساومة في اللعبة الكبرى التي يمارسها الغرب للحفاظ على هيمنته العالمية.

وتابع: "من الواضح أنه من خلال زيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، فإن الغرب مصمم على مواصلة الحرب حتى آخر أوكراني"، مبينا في الوقت نفسه أن بيلاروس دعت دائما إلى السلام في أوكرانيا، واتخذت جميع التدابير الممكنة لتحقيق لذلك، وأن بيلاروس بقيادة رئيسها ألكسندر لوكاشينكو مستعدة لفعل كل ما بوسعها لتحقيق ذلك.
 

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