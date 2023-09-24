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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد: خسارة الأهلي من اتحاد العاصمة بسبب تعالي اللاعبين

ضياء السيد
ضياء السيد

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر ونجم الأهلي السابق، إن إمام عاشور لاعب المارد الأحمر إضافة قوية للفريق، لافتًا إلى أنه لاعب صاحب شخصية، ويجيد اللعب في العديد من المراكز، ويعد بمثابة حل سحري للمدربين.

أضاف ضياء السيد خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب الشمس" مع الإعلامي مجدي عبد الغني، عبر شاشة الشمس، إنه من سوء حظ المصري البورسعيدي مواجهة الأهلي بعد خسارة لقب السوبر الأفريقي، أمام اتحاد العاصمة الجزائري فاصطدم بانفجار من لاعبي الأحمر.

تابع مدرب مصر السابق، إن خسارة الأهلي من اتحاد العاصمة جاءت بسبب تعالي اللاعبين علي الخصم، واستشعار بإن المباراة سهلة.

وعن مواجهة الأهلي وسان جورج الاثيوبي بدورى ابطال افريقيا، أكد ضياء السيد إن المباراة في المتناول وخاصة وان الأهلي فريق يجيد الاداء الجماعي.

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