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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب إنبي يكشف سبب الخسارة أمام الداخلية

انبي
انبي

أكد محمد صديق مدرب نادي انبي، أن الفريق واجه صعوبات قبل مواجهة الداخلية بالجولة الأولي من عمر مسابقة الدوري، مشيرًا إلى أن الإصابات كانت سببا في تلك الخسارة.


أضاف محمد صديق في تصريحاته لبرنامج "ملعب الشمس" مع الإعلامي مجدي عبد الغني، عبر شاشة الشمس، إن تامر مصطفي مدرب جريء، ويمتلك الحلول الفنية، وهو ما سيساهم في تحسين الأداء والنتيجة.


أردف صديق، أن غياب تامر مصطفي عن تدريب انبي لم يكن بسبب أزمة كما أشيع قبل انطلاق الدوري، وإنما كان بسبب تعرضه لوعكة صحية.

في سياق آخر أغلق الجهاز الفنى لانبي بقيادة تامر مصطفى ملف مباراة الداخلية فى افتتاحية مباريات الفريق ببطولة الدوري التى خسرها الفريق البترولى بهدف للاشئ وبدأ الجهاز الفنى فى الاستعداد لمباراة طلائع الجيش المحدد لها الاربعاء المقبل بدوري نايل .

وعقد تامر مصطفى المدير الفنى للفريق جلسة مع اللاعبين طالبهم بضرورة نسيان مباراة الداخلية الاخيرة والتركيز فى مباراة طلائع الجيش فى الجولة الثانية التى ستكون البداية الحقيقية للفريق فى بطولة الدوري.

وطالب مصطفى بسرعة تجهيز الثنائي الذى تعاقد معهم الفريق مؤخرا زياد طارق لاعب فريق الأهلي و محمد نبيل مدافع فريق القناة السابق الذى نجح الفريق فى التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية فى اليوم الأخير لغلق القيد بعد ان نجح مجلس ادارة انبي بقيادة ايمن الشريعى فى حل مشكلة قيد الفريق على خلفية عدم سداد مستحقات التونسى زياد بوغطاس.

انبي نادي إنبي الدوري تامر مصطفى

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