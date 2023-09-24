وزير الخارجية الجزائري يبحث مع الأعضاء الجدد لمجلس الأمن تحديات السلم الدولي

بحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مع ممثلي الدول التي ستنضم لمجلس الأمن؛ ابتداء من مطلع يناير المقبل، تحديات السلم والأمن الدوليين.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم، بنيويورك، في اجتماع وزاري لممثلي هذه الدول وهي جمهورية كوريا وسلوفينيا وسيراليون وجويانا، وهي الدول التي انتخبتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بجانب الجزائر شهر يونيو المنصرم لشغل مقاعد غير دائمة بمجلس الأمن خلال الفترة 2024-2025.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن هذا اللقاء تم تخصيصه بين وزراء خارجية الدول الخمسة لمناقشة مواضيع متعلقة بالتحضير لعضوية مجلس الأمن وسبل التنسيق والتعاون مع بقية الدول غير دائمة العضوية بذات المجلس، بغية تقديم مساهمة فعلية تنأى بهذه الهيئة الأممية عن منطق الاستقطاب وتعزز دورها المحوري في سياق التحديات المفروضة في المرحلة الراهنة على السلم والأمن الدوليين.