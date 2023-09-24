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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب اينتراخت فرانكفورت: واقعة هاني رمزي في الدوري الألماني لا تنسى

دينو توبمولر المدير
دينو توبمولر المدير الفني الحالي لآينتراخت فرانكفورت

استرجع دينو توبمولر المدير الفني الحالي لآينتراخت فرانكفورت، ذكرياته مع اللاعبين المصريين، في الدوري الألماني.


وقال توبمولر، خلال لقاء خاص مع برنامج "كورة كل يوم" على قناة الحياة: "في الحقيقة لم ألعب ضدّ لاعبيين مصريين، ولكني أتذكر اسم اللاعب هاني رمزي الذي ينتمي إلى جيل أقدم قليلًا".


وأضاف: "أذكر أنه أدّى أداءً ممتازًا وقتها لما كان مدافعًا (لاعبًا في خط الدفاع) ولعب مباريات كثيرة مميزة، وأذكر هنا واقعة: كان نادي كايزرسلاوتين يلعب مباراة ضد نادي بوخوم، واضطر إلى التبديل ومغادرة الملعب، وهناك قصص بعض الحكايات الأخرى ما تزال عالقة في ذاكرتي".


وبسؤاله عمن سيكون بطل الدوري الألماني هذا الموسم، أجاب: " أظن أنه سيكون فريق بايرن ميونيخ".

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