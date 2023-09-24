الاجتماع الوزاري المصري اليوناني القبرصي والجولة الجديدة لمفاوضات سد النهضة على رأس اهتمامات الصحف

حازت الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية سامح شكري، مع نظيراه اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس، والقبرصى كونستانتينوس كومبوس، في إكار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر واليونان وقبرص، على صدر اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد، التي واصلت متاعبة النشاط المكثف لوزير الخارجية، على هامش أعمال الشق الرفيع المستوى للدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وسلطت الصحف الضوء على الجولة الجديدة من مفاوضات سد النهضة التي انطلقت أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور الوزراء المعنيين من مصر والسودان وإثيوبيا ووفود التفاوض من الدول الثلاث في إطار استكمال الجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة يومي 27 - 28 أغسطس الماضي.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الجمهورية) و(الشروق) و(المصري اليوم) صفحاتها الرئيسية والداخلية، لنقل وقائع الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي، التي تجمع مصر واليونان وقبرص، الذي عقده وزير الخارجية سامح شكري، ونظيراه اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس، والقبرصى كونستانتينوس كومبوس.



ونقلت الصحف تأكيد شكري أن الآلية الثلاثية أصبحت محفلا رئيسيا للتشاور والتنسيق حول الملفات الإقليمية والدولية، فضلا عما تعكسه من التزام متبادل بترجمة التوافق السياسي إلى تعاون ملموس على أرض الواقع، أمنيا واقتصاديا وثقافيا، بالإضافة إلى كونها إطارا مهما للتعاون الإقليمى الناجح فى منطقة المتوسط، للتصدى للتحديات المشتركة والأزمات الطارئة.

وفي سياق متابعتها للنشاط المكثف الذي يقوم به وزير الخارجية في إطار لقاءاته على هامش أعمال الشق الرفيع المستوى للدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، أفادت صحيفة (الأهرام) أن شكرى أكد - خلال لقائه مع الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمني - التزام مصر الثابت تجاه توفير كل أوجه الدعم؛ لتعزيز تثبيت الهدنة الإنسانية، والتوصل لحل سياسي مستدام وجامع لكل الأطراف اليمنية، يحفظ وحدة الشعب اليمني الشقيق وسيادته وسلامة أراضيه.



واضافت الصحيفة أن شكري التقى - كذلك - جواو كرافينيو، وزير خارجية البرتغال، حيث حرص على استعراض جهود مصر فى منع تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر حدودها، والمقاربة الشاملة التى تنتهجها لمعالجة هذه الظاهرة، فضلا عن الأعباء الاقتصادية التى تتحملها مصر، لتعزيز أمن واستقرار منطقة المتوسط.



ونقلت الصحيفة تأكيد الوزيرين أهمية الاستفادة مما حققه منتدى «الشراكة من أجل الاستثمار»، الذى استضافته لشبونة أكتوبر الماضى، من زخم لإعطاء دفعة جديدة لعلاقات التعاون الاقتصادى بين البلدين، وخلق شراكات جديدة بين قطاعيهما الخاص.

في حين ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة انطلقت صباح أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور الوزراء المعنيين من مصر والسودان وإثيوبيا ووفود التفاوض من الدول الثلاث في إطار استكمال الجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة يومي 27 - 28 أغسطس الماضي؛ بناء على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف أربعة أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر واثيوبيا في 13 يوليو الماضي.



ونقلت الصحيفة عن وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم القول إن مصر تستمر في التعامل مع المفاوضات - كعهدها دائما - بالجدية وحسن النوايا اللازمين بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن؛ يراعي مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها الحالية ويحفظ حقوق الشعب المصري؛ وفي الوقت ذاته يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث بما يضمن تحقيق التنمية والرخاء الشعوب مصر واثيوبيا والسودان.



وأوضحت الصحيفة أن سويلم أشار إلى ما مثله استمرار إثيوبيا في عملية ملء سد النهضة في غياب الاتفاق اللازم؛ من انتهاك لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015.

وفي إطار مواصلتها لمتابعة نشاط المحافظين، تابعت صحيفة (الأهرام) وقائع اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة رئيس الوزراء، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة.



ونقلت الصحيفة عن مدبولي القول إن الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، موضحا أن هناك تنسيقا مع مجلس النواب في هذا الشأن؛ حتى يكون هناك توافق على المواد المطروحة؛ بما يسهم فى سرعة إصداره حتى يستفيد المواطنون منه، وفى الوقت نفسه نضع خطًا فاصلا لهذه المخالفات، ونعمل على عدم تكرارها مرة أخرى.



وذكرت الصحيفة أن مدبولي شدد - خلال الاجتماع - على ضرورة المتابعة المستمرة خلال الفترة الحالية للاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسى الجديد؛ وكلف بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة التى تقوم بها المديريات والإدارات التعليمية لضمان جاهزية المدارس قبل بدء الدراسة، وكل ما يتعلق بالمنشآت التعليمية والفصول الدراسية وحجرات الأنشطة، ودورات المياه، والتأكد من سلامتها، فضلا عن أعمال الإنارة، وسلامة مختلف المرافق بجميع مدارس الجمهورية، مشددا على مراعاة قيام المحافظين بالمراجعة الشخصية لكل هذه الإجراءات، مع الحرص على التواصل المباشر مع وزير التربية والتعليم لحل أى مشكلة طارئة في هذا الشأن.

وفي اجتماع ثان، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن رئيس الوزراء تابع، موقف المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة دمياط، بتكلفة تتخطى 5ر14 مليار جنيه، وذلك خلال ترؤسه اجتماعا بحضور وزير التنمية المحلية هشام آمنة ومحافظ دمياط الدكتورة منال عوض .



واضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء جدد - في مستهل الاجتماع - التأكيد على أهمية سرعة دخول المشروعات الجارى تنفيذها الخدمة، وذلك بالنظر لما سيكون لها من دور كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



ولفتت إلى أن الدكتورة منال عوض استعرضت عدداً من المشروعات الجارى تنفيذها في بعض القطاعات، موضحة أن إجمالي قيمة التكلفة لهذه المشروعات تخطت ١٤.٥ مليار جنيه، سواء من خلال التمويل الذاتي، أو الخطة الاستثمارية للمحافظة، لافتة إلى أنه من بين تلك المشروعات مشروع استكمال تطوير كورنيش النيل والنصب التذكاري، ومشروع تطوير المزرعة السمكية، وإنشاء الوحدة المحلية بمدينتي دمياط، وعزبة البرج، وكذا مشروع إنشاء مجزر آلي، ومحجر، وكوكر تدوير مخلفات حيوانية على طريق دمياط - بورسعيد إلى جانب مشروع تطوير كورنيش منطقة السنانية بمدينة دمياط، وتطوير كورنيش منطقة اللسان بمدينة رأس البر.

وفي اجتماع ثالث، نشرت صحيفة (الجمهورية) أن مدبولي عقد اجتماعا، أمس المتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات بمحافظة السويس، بحضور وزير التنمية المحلية، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية.



وذكرت الصحيفة أن المحافظ عرض صوراً لأعمال الترميم ورفع الكفاءة والتطوير المختلف المباني والعمارات بمدن المرحلة الأولى من مشروع تطوير العمران القائم في مرحلته الأولى، منها مدينة المميز و24 أكتوبر والتوفيقية أ والكوثر، والفردوس، وغيرها من مدن هذه المرحلة، كما تطرق إلى موقف مشروع تطوير وتبطين ترعة السويس.

إلى ذلك، أوردت صحيفة (المصري اليوم) أن مصر طالبت - في الكلمة التي القتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المنسق الوزاري مبعوث مؤتمر المناخ COP27، في الجلسة الوزارية التشاورية الخاصة بترتيبات التمويل لمواجهة الخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ - بمضاعفة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف؛ للتقليل من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية من خلال تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إقراره خلال مؤتمر المناخ Cop27 بمدينة شرم الشيخ لمساعدة البلدان ! الأكثر عرضة لآثار التغيرات المناخية.



وذكرت الصحيفة أن كلمة مصر تضمنت كذلك التأكيد على أنه لابد من الاستعداد المبكر لمؤتمر الأطراف COP28 المقبل والذي سيعقد بالإمارات من خلال التركيز في العمل على مضاعفة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف للتقليل من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية من خلال تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إقراره خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، لمساعدة البلدان الأكثر عرضة لآثار التغيرات المناخية.



واشارت الصحيفة أن الوزيرة قالت - في الجلسة التي عقدت ضمن فعاليات الدورة الـ 15 من أسبوع نيويورك للمناخ تحت شعار (نحن نستطيع.. نحن سنفعل) - أن اللقاء خطوة مهمة لسماع الرسائل السياسية من خلال الوزراء قبل الاجتماع الأخير للجنة المسؤولة عن إعداد هيكلة صندوق الخسائر والأضرار، وكذلك الترتيبات المؤسسية والمالية والمصادر المرتبطة بالتمويل والذي من المقرر أن تستضيفه مصر الأسبوع المقبل في أسوان.

سياسيا، أوردت صحيفة (الأهرام) أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن غدا /الإثنين/ الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة، والتي تجري وفقا للمعايير الدولية والقضائية، وتحت إشراف قضائى كامل. ويتم التصويت بالانتخابات الرئاسية في 10 آلاف و85 لجنة، في وجود مندوبين للمرشحين فى سائر اللجان الفرعية والعامة، وحضور وقائع فرز الصناديق، كما يتم متابعتها من ممثلى المجتمع المدنى المحلي والدولي، ومندوبى الصحف ووسائل الإعلام.



وذكرت الصحيفة أنه في أعقاب الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات، فإنه من المقرر أن يبدأ المرشحون على منصب رئيس الجمهورية في الحصول علي تزكية 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، كشرط أساسي من شروط الترشح علي منصب رئيس الجمهورية، أو جمع توقيعات ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة.

وفي السياق، تابعت صحيفة (الجمهورية) تواصل القوى السياسية - بأحزابها وتياراتها واللجان النقابية ومجلس القبائل والعائلات المصرية - جولاتها وفعالياتها للاحتشاد والاصطفاف؛ من أجل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة؛ لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة وترسيخ قواعدها وأركانها المتينة تماشيا مع الرؤية الشاملة للرئيس في إقامة الدولة القوية القادرة على حماية مقدراتها وثرواتها ودرء الأخطار وردع أية تهديدات.



وذكرت الصحيفة - في تقرير نشرته اليوم - أن الجولات تجوب أنحاء البلاد رافعة راية (كمل مسيرتك)؛ تأييدا ودعما للرئيس لمواصلة قيادته لمسيرة العمل الوطني التي حققت في التسع سنوات الماضية إنجازات ونجاحات هائلة في كل المجالات وبامتداد البلاد، من مشروعات صناعية وزراعية عملاقة ومبادرات اجتماعية وصحية لكل أبناء الوطن، إلى مبادرة (حياة كريمة) التي تأتي في المقدمة لتحديث وتطوير القرى والنجوع والكفور بتزويدها بكل الخدمات والمرافق التي تعمل بالتكنولوجيا الحديثة؛ حتى توفر أرقى وأحدث الخدمات للمواطن بالريف المصري، كما هي متوفرة للمواطن بالمدن والحضر؛ لكي توفر له الجهد والمال، ولا يحتاج الذهاب إلى المدينة لإنهاء معاملاته ومصالحه.



ونقلت الصحيفة تأكيد مجلس القبائل والعائلات المصرية دعمه وتأييده لترشح الرئيس السيسي لولاية رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والنهضة الحديثة بجمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن دعمه وتأييده يأتي انطلاقا من الجهود والنجاحات التي شهدتها البلاد منذ توليه مقاليد الحكم على جميع المستويات داخليا وخارجيا، موضحا أن الرئيس نجح من خلال سياسته الخارجية الحكيمة في استعادة مصر لدورها الرائد والمحوري في المنطقة، فضلا عن دوره التاريخي في ثورة 30 يونيو وإنقاذ مصر من الجماعات الإرهابية الظلامية.

فيما تابعت صحيفة (المصري اليوم) جلسة المباحثات التي عقدها الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أمس، مع الشيخ راوي عين الدين مفتي روسيا الاتحادية ورئيس الإدارة الدينية؛ لاستعراض أوجه تعزيز التعاون الإفتائي بين دار الإفتاء المصرية والإدارة الدينية المسلمى روسيا الاتحادية، وذلك بحضور السفير نزيه النجاري سفير مصر فى روسيا.



ونقلت الصحيفة إشادة الشيخ راوي عين الدين، بالمجهودات التي تقوم بها دار الإفتاء المصرية؛ لضبط بوصلة الإفتاء فى الداخل والخارج، وتصحيح صورة الإسلام ومواجهة الفكر المتطرف، فضلا عن تقديم برامج تدريبية وتأهيلية لإعداد علماء ومفتين قادرين على مواجهة تحديات الواقع المعاصر.



وذكرت أن مفتی روسیا قال إن دار الإفتاء المصرية تعد أهم مؤسسة إفتائية في العالم وبوصلة ترشد مؤسسات الفتوى في العالم؛ لذا فإن الجميع يتطلع إلى التعاون معها للاستفادة من خبراتها الكبيرة وتجربتها الرائدة في المجال الإفتائي.

اقتصاديا، أوردت صحيفة (الشروق) أن فعاليات الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية، ستبدأ غدا /الإثنين/ بمدينة شرم الشيخ، لأول مرة بإفريقيا تحت رعاية رئيس الجمهورية في تجمع عالمي لأكثر الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليا، بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية؛ يتباحثون حول سبل تحقيق النمو المستدام في ظل عالم مليء بالتحديات تأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا وجائحة «كورونا»؛ وذلك استهدافا لشراكات تنموية عابرة للحدود؛ تفتح آفاقا رحبة للتعاون الإنمائي الثنائي والقارى؛ يرتكز على إتاحة المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للقطاع الخاص لكي يقود قاطرة التعافي الاقتصادي.



ونقلت الصحيفة عن محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية، أكد أن عقد اجتماعات هذا البنك العالمي متعدد الأطراف في مصر؛ يبعث برسائل مهمة للعالم أجمع؛ أبرزها إدراك القاهرة لأهمية الاستثمار في البنية التحتية وتعبئة الموارد المالية المحفزة للقطاع الخاص؛ ليمتلك قدرة أكبر على تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة؛ بما يمكنها من تجاوز أي عقبات، فضلا على أهمية دور شركاء التنمية الدوليين في تمويل الأهداف التنموية بالبلدان النامية والأفريقية في ظل تزايد الفجوات التمويلية الناجمة عن تأثرها بارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق العالمية.

