بفستان أسود.. رانيا محمود ياسين تخطف الأنظار عبر إنستجرام

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت رانيا ياسين في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستان أسود طويل ومحتشم ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها الصفراء علي كتفيها.

وكشفت الفنانة رانيا محمود ياسين، نجلة الفنان محمود ياسين، أنها تتمنى أن تقوم بتمثيل شخصية السيدة نفيسة بعمل درامي.

وأوضحت "ياسين"، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أن السيدة نفيسة بجانب أنها سيدة العلم لكنها أيضا طبيبة، معقبة: "أتمنى أن ربنا يديني طولت العمر و تجيلي الفرصة و أقوم بها".

ونوهت إلى أن زوجها محمد رياض به العديد من الصفات المشتركة مع والدها، وذلك يثير استغرابهم هي وأخيها، موضحة: "بالعشرة مع محمد اكتشفت أنه في كتير من بابا".