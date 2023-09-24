عبدالله بن زايد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك..ماذا دار بينهما؟

التقي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي مع أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وتناولت مباحثات بن زايد مع جوتيريش الشراكة بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها المختلفة في مختلف المجالات ، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

و استعرض الجانبان مخرجات عضوية دولة الإمارات في مجلس الأمن خلال الفترة 2022 – 2023 ، واسهامات الدولة البارزة في العمل متعدد الأطراف لخدمة السلم والأمن الدوليين.

بالإضافة إلي مناقشة استجاباتها الإنسانية الفورية لكافة التحديات العالمية ، بالإضافة إلى جهودها الرائدة ومبادراتها المبتكرة لمعالجة العديد من التحديات الملحة وفي مقدمتها تغير المناخ.

و ناقش بن زايد استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين في مدينة إكسبو دبي.

