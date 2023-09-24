مركز سقارة: بدء دورة لتنمية مهارات القيادات في مجال إدارة الأزمات

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ،اليوم الأحد، دورة تدريبية لتنمية مهارات القيادات فى مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات الإعلامية ويستفيد منها 28 متدربا من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم تتضمن التعريف بعلم الأزمات وإدارة المخاطر والكوارث من منظور الأمطار والسيول التنبؤ بالأزمات والتخطيط الاستراتيجي في إدارة الأزمات وإعداد السيناريوهات لإدارة الأزمات والتفكير الإبداعي في إدارة المخاطر والمشكلات.

ويتضمن المحتوى التدريبى للدورة جزءًا عمليًا يشمل ورشة عمل تطبيقية عن أساليب تحليل المخاطر وحل المشكلات والتعامل إعلاميا وتطبيقات على إعداد السيناريوهات، وورشة عمل أخرى عن كيفية التعامل مع الأزمات محاكاة لإدارة الازمة ودور المعلومات في مواجهة الأزمات والكوارث.

ولفت اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى أهمية التطوير والارتقاء بمهارات العاملين في مراكز إدارة الأزمات بالمحافظات لتكون قادرة علي اتخاذ القرار الصحيح الذي يقلل من الآثار الجانبية اللازمة وضرورة تحديث المعلومات أولاً بأول لتكون شاملة ودقيقة، ومتجددة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الأسبوع الحالى بخطة سقارة سينفذ خلاله دورة تنمية مهارات القيادات في مجال أساسيات التحول الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات والمعهد القومي للاتصالات NTI ،ويستفيد منها 28 متدرب من رؤساء المراكز والمدن والاحياء ونوابهم،لافتاً الى أن الدورة تهدف الى تنمية وبناء القدرات الرقمية والمهارات الشخصية والإدارية للقيادات المحلية لمواكبة التطور التكنولوجى الهائل وذلك في إطار جهود الدولة المصرية الكبيرة نحو منظومة التحول الرقمى، وتقديم خدمات عديدة عبر الرقمنة للمواطنين فى العديد من المجالات مما يحسن من جودتها ومستوى رضاهم عنها .