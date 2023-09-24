هشام آمنة : تنفيذ 467 حملة تفتيش في 25 محافظة لمواجهة الفساد

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تقريراً عن أبرز ما قام به قطاع التفتيش وتقويم الأداء و المتابعة بالوزارة من الزيارات التفتيشية المفاجئة علي بعض الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية وذلك خلال الفترة من سبتمبر الماضي 2022 وحتي شهر سبتمبر 2023 .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواجهة الفساد بكل قوة وحسم والعمل على سيادة القانون وترسيخ قيم النزاهة والشفافية فى جميع عناصر الجهاز الإداري وذلك في ظل وجودة إرادة سياسية حقيقية وقوية لمجابهة الفساد والسعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم بما يحقق رضاهم.

وأشار اللواء هشام آمنة إلي أن فرق المتابعة بالقطاع برئاسة اللواء أحمد عرفات قامت على مدار عام في الفترة من أول سبتمبر 2022 وحتى نهاية شهر سبتمبر، بـ 467 حملة تفتيش في 25 محافظة ، مشيراً إلى أن الحملات تضمنت التفتيش المفاجئ والمخطط ، والحملات الميكانيكية ورصد التعديات ومخالفات البناء ، ومتابعة الخطة الاستثمارية والتفتيش المالي والإداري ، والنظافة والبيئة، وأداء المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية ، والمرور الليلي للوقوف على مدى ترشيد الكهرباء وتوقيتات غلق المحال العامة، والتفتيش على مقرات برنامج " مشروعك" .

وأوضح وزير التنمية المحلية، انه تم تكليف القطاع أيضاً خلال تلك الفترة بمتابعة جهود المحافظات بشأن التخلص من نواتج الترع والمصارف عقب التطهير مباشرة، ومتابعة ما يخص هياكل الإعلانات المقامة على الطرق العامة وأعلى العقارات لتلافي الأثار الناجمة عن العواصف والتغيرات المناخية مع قرب قدوم فصلي الخريف والشتاء ،إضافة إلى مدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن في جميع المحافظات .

وأضاف اللواء هشام آمنة أن القطاع قام بفحص 180 شكوى من شكاوى المواطنين بالمحافظات وتشمل التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ، وتراخيص البناء ، والاشغالات ،ومخالفات عامة ومالية وإدارية، ومرافق ، وبيئة ، لافتاً إلى ان الوزارة حريصة على التواصل مع المواطنين من خلال القطاع وحل الشكاوى المقدمة منهم والاستجابة لشكاواهم والرد عليها والتفاعل السريع مع المستجدات التى تهم الدولة المصرية واهتمامها بمشاركة المواطنين مما كان له الأثر الطيب في نفوسهم لما تم تذليله من الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالحهم.