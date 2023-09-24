ديربي مدريد.. الريال يستدرج أتلتيكو لاستعادة صدارة الدوري الإسباني

يصطدم ريال مدريد بجاره أتلتيكو مدريد، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين أمام برشلونة صاحب الوصافة.

بينما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز السابع برصيد 7 نقاط.

ويتطلع ريال مدريد للفوز بالديربي، ليصل إلى الفوز السادس على التوالي بالعلامة الكاملة، حيث سيستعيد الصدارة التي يحتلها برشلونة مؤقتا.

في المقابل، يسعى أتلتيكو مدريد لتحقيق الفوز على جاره اللدود، من أجل تحسين مركزه في جدول ترتيب الليجا.

ويغيب عن ريال مدرريد كل من تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وأردا جولر وداني كارفاخال، بينما عاد فينيسيوس جونيور عقب تعافيه من الإصابة.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: لونين - كيبا - فران

الدفاع: ديفيد ألابا - ناتشو - فاسكيز - فران جارسيا - روديجر - ميندي

الوسط: بيلينجهام - كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - سيبايوس

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو - خوسيلو - إبراهيم دياز.