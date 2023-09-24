اليوم.. بدء الانتخابات الجزئية في مجلس الشيوخ الفرنسي

تخضع نصف مقاعد مجلس الشيوخ الفرنسي ، اليوم الأحد، لانتخابات التجديد النصفي التي تنظم كل ثلاث سنوات.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، يحق لنحو 77 ألف من الساسة المحليين والإقليميين التصويت في الانتخابات الجزئية اليوم، الأحد.

وعلى عكس الجمعية الوطنية، لا يتم انتخاب مجلس الشيوخ من خلال الاقتراع العام المباشر.

ويشغل معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 24 مقعدا في مجلس الشيوخ.

ويتألف مجلس الشيوخ من 348 مقعدا ، يتم انتخابهم لفترة مدتها ستة أعوام. وتخضع نصف المقاعد للانتخابات كل ثلاثة أعوام.

ومن المتوقع أن يبقي المحافظون على أغلبيتهم في مجلس الشيوخ.