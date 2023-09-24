وزير الخارجية الإيراني يسخر من تصريحات نتنياهو

سخر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من أهمية التهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، خلال كلمته أمام الجمعية العام للأمم المتحدة.

وقال عبد اللهيان، لوكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية اليوم الأحد إن "إسرائيل تعاني من أزمات متراكمة ولا أحد يعير أهمية لتصريحات وتهديدات نتنياهو".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني في تصريحاته أن "إسرائيل تعيش أضعف فتراتها، وما تفوه به نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة ليس سوى مزحة".

وأضاف: "أحد المسؤولين المشاركين في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة قال لي إن نتنياهو يجلب معه رسومات طفولته إلى الأمم المتحدة ليرويها للمشاركين!".