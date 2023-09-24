كأس العالم للسلة.. الأهلي يواصل التقدم على جولدن بولز الصيني في مباراة البرونزية

واصل الأهلي تقدمه على نظيره جولدن بولز الصيني في مباراة تحديد الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة التي تستضيفها سنغافورة خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري، بمشاركة 6 أندية.

أحداث المباراة

انتهى الربع الأول من مباراة الأهلي وجولدن بولز الصيني بنتيجة 22/12 لصالح الأهلي.

فيما انتهى الربع الثاني من المباراة بنتيجة 38-37 لصالح الأهلي.

مجموعات كأس العالم للأندية لكرة السلة

المجموعة الأولى: الأهلي – فرانكا البرازيلي – إيجنايت الأمريكي

المجموعة الثانية: جولدن بولز الصيني – المنامة البحريني – بون الألماني

نظام البطولة

تقام البطولة بنظام المجموعتين، حيث تضم كل مجموعة 3 أندية، يتأهل أصحاب المركز الأول في المجموعتين إلى المباراة النهائية بشكل مباشر.

بينما يلعب صاحبا المركز الثاني في كل مجموعة على تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية، بينما يلعب صاحبا المركز الثالث في كل مجموعة على تحديد المركزين الخامس والسادس.