كليات جامعة القاهرة تنتهي من استعدادات بدء العام الدراسي الجديد.. واتحاد الطلاب: سيكون هناك أنشطة مختلفة خلال اليوم الأول

كلية الإعلام تحدد موعد الالتحاق ببرامج اللغة الإنجليزية قبل بدء الدراسة

حقوق القاهرة تنتهى من إعلان الجداول الدراسية لجميع الفرق

أنهت جامعة القاهرة جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة ببدء الدراسة بالعام الجامعي الجديد 2023 / 2024 والمقرر له 30 سبتمبر الجاري، لاستقبال الطلاب الجُدد والقدامى والبالغ عددهم نحو 260 ألف طالب وطالبة بمختلف كليات الجامعة ومعاهدها.

ومن جانبه ، كشف عبدالله عرمش رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة ، عن الأنشطة الطلابية المتاحة خلال اليوم الأول بالعام الدراسى الجديد و كيف يتم استقبال الطلاب .

وقال عبدالله عرمش، إن استقبال الطلاب باليوم الأول يحتوي على أنشطة ترفيهية ورياضية مختلفة، وأن اتحاد الطلاب الخاص بكل كلية يكون متواجدا لتعريف الطلاب بالأقسام ونظام الدراسة والأنشطة التى تصدرها الكلية على مدار التيرم.

وأضاف «عرمش» ، كما نكون ايضا متواجدين حفى حالة وجود أي استفسارات من الطلاب الجدد بخصوص المدن الجامعية وغيره ، مؤكدا أن دكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة يكون حريصا على التواجد بين الطلبه خلال أول يوم بالفصل الدراسى الجديد قائلا" دى عادة هو معودنا عليها " .

وفى نفس السياق ، أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن آخر استعدادات الكلية للعام الدراسى الجديد .

وقالت الدكتورة حنان جنيد، إن الكلية انتهت من إعلان الجداول الدراسية الخاصة بالفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجديد ، كما تم تحديد موعد إجراء القبول ببرامج الإعلام باللغة الإنجليزية، وهو يوم الثلاثاء القادم لالتحاق الطلاب بالمحاضرات من اليوم الأول.

أكدت «جنيد» على أنه سيتم تحديد موعد تسجيل المقررات الدراسية خلال الأيام المقبله وإعلانه على الموقع الرسمى للكلية .

على الجانب الآخر، أعلن الدكتور محمد سامح كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن انتهاء استعدادات استقبال الطلاب للعام الدراسى الجديد .

وقال الدكتور محمد سامح، إن الكلية انتهت من إعلان الجداول الدراسية للطلاب، وجار استقبال الملفات للطلاب الجدد .

كما أشار إلى أن الكلية تبدأ المحاضرات طبقا للجداول منذ اليوم الأول ، مع بعض الأنشطة المختلفة بالكلية

والجدير بالذكر ، وضح الدكتور الخشت، أنه تم إعداد برامج متكاملة ووضع خطة شاملة لتنفيذ أكبر خطة للأنشطة الطلابية بالكليات في جميع المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية، وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بما يتوافق مع مواهب الطلاب، وذلك من خلال إعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية بالكليات وإعلانها للطلاب، وتنفيذ أنشطة تتيح للطلاب الفرص لتنمية قدراتهم العلمية والعملية واكتساب خبرات جديدة، وإطلاق الموسم الثقافي الذي يستضيف كبار الكتاب والمفكرين، وتفعيل خطة الموسم الثقافي بكل كلية، بالإضافة إلى الأنشطة البحثية والعلمية، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن كليات الجامعة انتهت من إعداد الخطط الخاصة باستقبال الطلاب الجدد من اليوم الأول للدراسة والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة ومرافق الجامعة وتاريخها، وذلك بمشاركة الطلاب القدامى، بالإضافة إلى برنامجًا حافلًا بالأنشطة يتضمن معرضًا للأنشطة الطلابية التي تقدمها الإدارة العامة لرعاية الشباب مثل الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية والجوالة والأسر الطلابية.

ووجه الدكتور محمد الخشت، عمداء كليات الجامعة ومعاهدها وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالتواجد في الحرم الجامعي والانتظام منذ اليوم الأول للدراسة، وفتح أبوابهم أمام الطلاب للتعرف على مشاكلهم وإيجاد حلول عاجلة لها، والتفاعل الإيجابي معهم، بما يضمن تذليل أي صعوبات أمام الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية بكفاءة ودون أي معوقات.