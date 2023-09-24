قسوة القلب.. قتاة الجيزة أنهت حياة والدتها العجوز والسبب صادم

أدلت المتهمة بانهاء حياة والدتها المسنة بضربها على رأسها في بولاق الدكرور غرب الجيزة، باعترافات صادمة أمام جهات التحقيق، وتبين أن والدتها تعاني من حالة نفسية سيئة.

القصة الكاملة لجريمة فتاة بولاق الدكرور

وقالت المتهمة أمام جهات التحقيق في الجيزة، أنه في يوم الواقعة ضربتها على رأسها، مبررة ذلك، "مش بتسمع الكلام"، وسقطت مغشية على وجهها، ما أسفر عن وفاتها في الحال، حيث باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع المتهمة بالتخلص من والدتها وتدعى "اعتماد.ك"(سيدة مسنة) 66 عامًا بضربها على رأسها في بولاق الدكرور.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، أن المتهمة قامت بضرب والدتها على رأسها بعصا حديدية، ما أسفر عن إصابتها بجرح غائر في الرأس، وأسفر عن وفاتها في الحال، وصرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليها عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من غرفة النجده بالعثور علي جثة مسنة داخل شقتها، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة مسنة، وبه جرح غائر بالرأس تسبب في وفاتها.

و تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، ابنة المجني عليها أقدمت على قتلها بضربة على رأسها، تمكنت القوات من ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.