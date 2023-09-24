عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قسوة القلب.. قتاة الجيزة أنهت حياة والدتها العجوز والسبب صادم

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

أدلت المتهمة بانهاء حياة والدتها المسنة بضربها على رأسها في بولاق الدكرور غرب الجيزة، باعترافات صادمة أمام جهات التحقيق، وتبين أن والدتها تعاني من حالة نفسية سيئة.

زوجة عامل منشأة ناصر: شرب مية النار وقالي عيشي بقى لوحدك ياهانم

دلق علينا مياه النار.. ضحية والده في القاهرة يكشف مفاجأة

مفاجأة.. قرار عاجل في اتهام طليق روان عليان لها بتعريض ابنتها للخطر

بلاغ من شيرين عبد الوهاب بسبب حسابها على تويتر.. تفاصيل صادمة

القصة الكاملة لجريمة فتاة بولاق الدكرور

وقالت المتهمة أمام جهات التحقيق في الجيزة، أنه في يوم الواقعة ضربتها على رأسها، مبررة ذلك، "مش بتسمع الكلام"، وسقطت مغشية على وجهها، ما أسفر عن وفاتها في الحال، حيث باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع المتهمة بالتخلص من والدتها وتدعى "اعتماد.ك"(سيدة مسنة) 66 عامًا بضربها على رأسها في بولاق الدكرور.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، أن المتهمة قامت بضرب والدتها على رأسها بعصا حديدية، ما أسفر عن إصابتها بجرح غائر في الرأس، وأسفر عن وفاتها في الحال، وصرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليها عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من غرفة النجده بالعثور علي جثة مسنة داخل شقتها، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة مسنة، وبه جرح غائر بالرأس تسبب في وفاتها.

و تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، ابنة المجني عليها أقدمت على قتلها بضربة على رأسها، تمكنت القوات من ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

الجيزة بولاق الدكرور نيابة جنوب الجيزة أخبار الحوادث فتاة بولاق الدكرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

عقب قرار الحكومة بحظر التصدير| مفاجأة بشأن أسعار البصل والطماطم.. أخيرا ضبط السوق

قرار عاجل ضد البلوجر هدير عاطف وشركائها

ذهبت لتشتري حلوي.. صاحب الـ 58 عاما يعتدي على صغيرة بحدائق القبة

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

اتخضيت من كلامه.. شوبير يوجه رسالة نارية لـ ميدو بسبب الأهلي

هبوط قوي في أسعار الطماطم والكوسة .. تعرف على قائمة الخضراوات اليوم

موضوعات متعلقة

زوجة عامل منشأة ناصر: شرب مية النار وقالي عيشي بقى لوحدك ياهانم

دلق علينا مياه النار.. ضحية والده في القاهرة يكشف مفاجأة

مفاجأة.. قرار عاجل في اتهام طليق روان عليان لها بتعريض ابنتها للخطر

بلاغ من شيرين عبد الوهاب بسبب حسابها على تويتر.. تفاصيل صادمة

لا دليل ولم يضبط متلبسا.. حيثيات براءة متهم بجلب الميثامفيتامين المخدر

رعب بالجيزة.. العثور على جثة متحللة في ترعة المريوطية| تفاصيل صادمة

بسبب الإستروكس والحالة النفسية.. واقعة صادمة لسيدة غرب الجيزة|ما القصة؟

قواد أون لاين.. حرض سيدات على ممارسة الرذيلة ويعترف: طريق الحرام سهل

ترشيحاتنا

الأرصاد السعودية تحذر من هطول أمطار غزيرة على المدينة المنورة اليوم

الإمارات بجانب الشعب اليمني وتستعد بقوة لـCop28.. أبرز تصريحات بن زايد بالأمم المتحدة

تأجيل دعوى استبعاد مرشح من انتخابات نادى الزمالك إلى 1 أكتوبر

الاحتلال الإسرائيلي يكشف سبب اعتقال 8 طلاب فلسطينيين من جامعة بيرزيت

بعد مصرع ضابط في إطلاق نار.. شرطة كوسوفو تحاصر 30 مسلحا شمال البلاد

التعليم تقرر استكمال خطة التنمية المهنية لمعلمي للصف السادس الابتدائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. طبيبة بيطرية تنشر شكل لحم الحمير بعد السلق

جمبسوت لافت.. بشرى تستعرض جمالها بجلسة تصوير جديدة| شاهد

أغرب هدف في تاريخ رونالدو.. لم يشاهده أحد والجميع يبحث عنه

اوعى تشيل محفظة باللون ده.. خبيرة علم طاقة تحذر من أمور مهمة

فيديو

دموع الأب.. مروة صبري: ياسمين صبري ووالدها متخانقين مع بعض.. فيديو

بدر استعاد رجولته وشال صدره.. إعلامي إماراتي يثير ضجة بإعلان توبته.. فيديوجراف

انخفاض أسعار الذهب اليوم وهذا ثمن عيار 21 الآن

بعد 3500 سنة.. التوصل إلى عطر الخلود الفرعوني المستخدم في التحنيط.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ