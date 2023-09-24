عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هبة حسام: السمنة الزائدة وظهور بقع في الجسم قد تكون علامات للإصابة بالسكر

هبة حسام، اخصائية
هبة حسام، اخصائية التغذية العلاجية

أكدت هبة حسام، اخصائية التغذية العلاجية، أن السمنة الزائدة دون سبب، أو ظهور بقع في أماكن مختلفة عن الجسم، قد تكون علامات على الإصابة بالسكر، لذا لا بد من التوجه لطبيب متخصص، لتحديد العلاج.

وقالت هبة حسام، خلال لقاء لها لبرنامج “طبيب البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “شاهيناز جاويش”، أن زيادة الأنسولين في الجسم، تؤدي لزيادة الدهون في الجسم، من الصعب التخلص منها، حتى لو تم اتباع نظام غذائي.

 

المصرح من وزارة الصحة

وتابعت اخصائية التغذية العلاجية، أن مقاومة الأنسولين قد تؤدي لشراهة في تناول الطعام، مؤكدة أن هناك “كورس الأناسيليوم”، والمصرح من وزارة الصحة لأنه أعشاب طبيعية تعطي احساس الشبع، وتؤدي لحرق الدهون.

هبة حسام التغذية العلاجية السمنة الزائدة السكر زيادة الأنسولين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

تحول خطير .. صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل تصل النيابة

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

العالم الهولندي يتوقع زلزالا مدمرا خلال الساعات القادمة.. تفاصيل

عقب قرار الحكومة بحظر التصدير| مفاجأة بشأن أسعار البصل والطماطم.. أخيرا ضبط السوق

قرار عاجل ضد البلوجر هدير عاطف وشركائها

ترشيحاتنا

رغم الفساد والفضائح .. الكشف عن سبب تمسك زيلينسكي بالسلطة في أوكرانيا

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مصر تواصل الدعم للأشقاء الليبيين

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مصر تواصل الدعم للأشقاء الليبيين

قهوة وبخور.. جورجينا تشعل المواقع احتفالا باليوم الوطني في السعودية| فيديو

بسبب خدعته.. الجيش الأوكراني يستعد للإطاحة بـ زيلينسكي من منصبه

الآن ورسميا نتيجة تقليل الاغتراب 2023 للمرحلة الثالثة.. عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كان بيشتغل عندي|طليق علا غانم يفتح النار: هذه قصة فيلا السخنة وعرابي وشبرامنت

هيئة الدواء تكشف حقيقة الشعر المبلل والإصابة بالبرد

وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطى

بشكل مختلف.. هنا شيحة تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

فيديو

شقيق أنغام قلب الترابيزة.. هاجم عائلته واتهمهم في وفاة "غنوة" وأعلن تعافيه من الإدمان

بعد كارثة دانيال.. ظاهرة مناخية تضرب محافظات مصر وتحذير مهم من الأرصاد

زيزو إلى العالمية..عملاق ليفربول يطلب نجم الزمالك ومفاجأة تدفعه للرحيل «فيديو جراف»

وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ