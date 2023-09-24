هبة حسام: السمنة الزائدة وظهور بقع في الجسم قد تكون علامات للإصابة بالسكر

أكدت هبة حسام، اخصائية التغذية العلاجية، أن السمنة الزائدة دون سبب، أو ظهور بقع في أماكن مختلفة عن الجسم، قد تكون علامات على الإصابة بالسكر، لذا لا بد من التوجه لطبيب متخصص، لتحديد العلاج.

وقالت هبة حسام، خلال لقاء لها لبرنامج “طبيب البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “شاهيناز جاويش”، أن زيادة الأنسولين في الجسم، تؤدي لزيادة الدهون في الجسم، من الصعب التخلص منها، حتى لو تم اتباع نظام غذائي.

المصرح من وزارة الصحة

وتابعت اخصائية التغذية العلاجية، أن مقاومة الأنسولين قد تؤدي لشراهة في تناول الطعام، مؤكدة أن هناك “كورس الأناسيليوم”، والمصرح من وزارة الصحة لأنه أعشاب طبيعية تعطي احساس الشبع، وتؤدي لحرق الدهون.