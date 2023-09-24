مصرع 4 جنود وإصابة 3 في هجوم لتنظيم القاعدة باليمن

قتل 4 جنود في اليمن وأصيب 3 آخرين في هجوم، اليوم الأحد، في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.



وقال مسئول أمني يمني لوكالة فرانس بريس أن "قنبلة زرعتها عناصر يرجح أنها تنتمي لتنظيم القاعدة انفجرت في شبوة أثناء مرور دورية عسكرية، ما أدى إلى مقتل 4 جنود وإصابة 3 ".

وحسب المسؤول الأمني، تنشط عناصر مسلحة من تنظيم القاعدة في هذه المنطقة الواقعة جنوب غربي اليمن والخاضعة لسيطرة القوات الموالية للحكومة.

وأعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الخميس الماضي، عن ترحيبها بالجهود التي تضطلع بها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان على مسار دعم التوصل لحل مستدام للأزمة في اليمن الشقيق، واستضافة المملكة العربية السعودية لجولة من المحادثات مع وفد يمني من صنعاء لدعم تلك الجهود.

وجددت مصر في البيان تأكيدها على دعم كافة الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في اليمن الشقيق، والتوصل إلى حل سياسي مستدام يستند إلى مرجعيات الحل المعتمدة المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وكذا قرار مجلس الأمن رقم (٢٢١٦)، مؤكدةً على ثوابت الموقف المصري الداعية إلى أهمية دعم عملية سياسية جامعة لكافة الأطراف اليمنية، تحفظ وحدة الشعب اليمني وسيادته وسلامة أراضيه.