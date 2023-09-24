ماراثون رياضي دولي بمعبد الكرنك أكتوبر المقبل

تنظمه مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان بالأقصر محمود فؤاد، إن المستشفى تنظم ماراثون رياضي دولي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة يوم الجمعة 6 أكتوبر القادم بساحة معبد الكرنك، لدعم مرضى الأورام السرطانية الذين يتلقون العلاج المجاني داخل المستشفى .



وأضاف الرئيس التنفيذي - في تصريح اليوم /الأحد/ - إنه سيشارك في الماراثون الرياضي الدولي عدد من الدول ومنها (السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل، ايطاليا،إسبانيا، روسيا) بجانب المتسابقين المصريين من مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة لماراثون الأقصر الرياضي حددت موعد انتهاء التسجيل واستقبال المشاركين من الدول المشاركة في السباقات المعتمدة للتنافس عليها، بالإضافة إلى التحضير للمسابقات ومواعيد استلام المتسابقين لأرقام السباق، وموعد بدء الماراثون، وتشرف شركة "كايرو رانزر" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة على تنظيم ماراثون الأقصر لعام 2023، لدعم مرضى الأورام السرطانية لتقديم أفضل تجربة للمشاركين، والمرور بالمعالم المميزة بمدينة الأقصر التاريخية.



وأكد فؤاد أن الماراثون الدولي يهدف إلى دعم مرضي سرطان الصعيد الذين يتلقون العلاج المجاني داخل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، بجانب وضع مصر على أجندة الماراثونات الدولية بسباق دولي ثابت في أكتوبر من كل عام ينطلق من أكبر متحف مفتوح بالعالم، وتشجيع السياحة الرياضية والاستفادة من فعاليات تميز مصر دوليا، والاستمرار في تقديم مستوى تنظيم مشرف يليق بمصر بالتعاون مع الجهات المختصة لتأمين وغلق مسارات السباق، وكذلك تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة لغير المحترفين مع التوعية عن أهم التحديات طبقا للأولويات القومية.



وأوضح أن الهدف من الماراثون الرياضي إظهار المناطق التاريخية والمرور بالمعالم المميزة داخل الاقصر، بجانب الترويج لمستشفى شفاء الأورمان في مختلف دول العالم وإبراز تجربتها الرائدة في علاج الأورام السرطانية بالمجان لجميع أبناء الصعيد، وتحقيق الهدف الأساسي"صعيد بلا سرطان"، من خلال الخدمات الطبية المميزة التى تقدمها المستشفى في علاج الأطفال والكبار.