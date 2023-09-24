عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنظمه مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

ماراثون رياضي دولي بمعبد الكرنك أكتوبر المقبل

ماراثون رياضي
ماراثون رياضي

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان بالأقصر محمود فؤاد، إن المستشفى تنظم ماراثون رياضي دولي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة يوم الجمعة 6 أكتوبر القادم بساحة معبد الكرنك، لدعم مرضى الأورام السرطانية الذين يتلقون العلاج المجاني داخل المستشفى .


وأضاف الرئيس التنفيذي - في تصريح اليوم /الأحد/ - إنه سيشارك في الماراثون الرياضي الدولي عدد من الدول ومنها (السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل، ايطاليا،إسبانيا، روسيا) بجانب المتسابقين المصريين من مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة لماراثون الأقصر الرياضي حددت موعد انتهاء التسجيل واستقبال المشاركين من الدول المشاركة في السباقات المعتمدة للتنافس عليها، بالإضافة إلى التحضير للمسابقات ومواعيد استلام المتسابقين لأرقام السباق، وموعد بدء الماراثون، وتشرف شركة "كايرو رانزر" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة على تنظيم ماراثون الأقصر لعام 2023، لدعم مرضى الأورام السرطانية لتقديم أفضل تجربة للمشاركين، والمرور بالمعالم المميزة بمدينة الأقصر التاريخية.


وأكد فؤاد أن الماراثون الدولي يهدف إلى دعم مرضي سرطان الصعيد الذين يتلقون العلاج المجاني داخل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، بجانب وضع مصر على أجندة الماراثونات الدولية بسباق دولي ثابت في أكتوبر من كل عام ينطلق من أكبر متحف مفتوح بالعالم، وتشجيع السياحة الرياضية والاستفادة من فعاليات تميز مصر دوليا، والاستمرار في تقديم مستوى تنظيم مشرف يليق بمصر بالتعاون مع الجهات المختصة لتأمين وغلق مسارات السباق، وكذلك تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة لغير المحترفين مع التوعية عن أهم التحديات طبقا للأولويات القومية.


وأوضح أن الهدف من الماراثون الرياضي إظهار المناطق التاريخية والمرور بالمعالم المميزة داخل الاقصر، بجانب الترويج لمستشفى شفاء الأورمان في مختلف دول العالم وإبراز تجربتها الرائدة في علاج الأورام السرطانية بالمجان لجميع أبناء الصعيد، وتحقيق الهدف الأساسي"صعيد بلا سرطان"، من خلال الخدمات الطبية المميزة التى تقدمها المستشفى في علاج الأطفال والكبار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

تحول خطير .. صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل تصل النيابة

العالم الهولندي يتوقع زلزالا مدمرا خلال الساعات القادمة.. تفاصيل

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

عقب قرار الحكومة بحظر التصدير| مفاجأة بشأن أسعار البصل والطماطم.. أخيرا ضبط السوق

قرار عاجل ضد البلوجر هدير عاطف وشركائها

ترشيحاتنا

تلف الرئة والدماغ والكلي.. تحذيرات خطيرة من أضرار فيروس كورونا

بسبب ترويع وسرقة السكان.. اعتقال “دمية شيطانية” في المكسيك

صلى الفجر ومات.. قرية مزاتا بسوهاج تودع الطفل كريم رأفت

جنون.. صدمة في فرنسا بعد قرار المفوضية الأوروبية بشأن أوكرانيا

مد فترة التحويلات لطلاب المرحلة الثانوية حتى 27 سبتمبر

فرص عديدة واستفادة متبادلة.. مشروعات استثمارية كبرى بين مصر والصين| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كان بيشتغل عندي|طليق علا غانم يفتح النار: هذه قصة فيلا السخنة وعرابي وشبرامنت

هيئة الدواء تكشف حقيقة الشعر المبلل والإصابة بالبرد

وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطى

بشكل مختلف.. هنا شيحة تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

فيديو

شقيق أنغام قلب الترابيزة.. هاجم عائلته واتهمهم في وفاة "غنوة" وأعلن تعافيه من الإدمان

بعد كارثة دانيال.. ظاهرة مناخية تضرب محافظات مصر وتحذير مهم من الأرصاد

زيزو إلى العالمية..عملاق ليفربول يطلب نجم الزمالك ومفاجأة تدفعه للرحيل «فيديو جراف»

وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ