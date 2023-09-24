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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أنباء عن محادثات بين أردوغان وعلييف .. غدا

صدى البلد

أفادت وكالة “تاس” للأنباء أن من المقرر أن يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ناخيتشيفان في 25 سبتمبر بعد العملية الأذربيجانية في قره باغ.

وسيلتقي أردوغان خلال هذه الزيارة، بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ومن المقرر أن يتم خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين والأحداث الإقليمية والدولية.

ووفقا لما نقلته تاس نقلا عن قناة تلفزيونية سيناقش الرئيسان خلال اللقاء عملية أذربيجان في قره باغ، وكذلك "عملية نزع سلاح الجنود الانفصاليين".

وصلت إلى تركيا.. سفينة القمح الأوكراني الضخمة تقترب من مصر

والأربعاء، أعلنت سلطات جمهورية كاراباخ عن توصل الطرفان إلى وقف كامل للأعمال العدائية بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية.

وتضمن الاتفاق حل جيش كاراباخ ونزع سلاحه وانسحاب الوحدات المتبقية من القوات المسلحة الأرمينية من منطقة انتشار قوات حفظ السلام الروسية. 

كما اتفق الطرفان على مناقشة قضايا إعادة الاندماج وضمان حقوق وأمن السكان الأرمن في الإقليم.

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