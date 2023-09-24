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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مد فترة التحويلات لطلاب المرحلة الثانوية حتى 27 سبتمبر

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

صرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه إيماء لتكليف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتشكيل لجنة مركزية بالإدارة العامة للتعليم الثانوي العام لبحث تحويلات طلاب المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2023/ 2024، تقرر مدة فترة استلام التحويلات من الإدارات والمديريات التعليمية إلى يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري.

وأوضح شادي زلطة، في بيان رسمي له منذ قليل، أن قرار مد فترة التحويلات يأتي في إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب والتيسير على أولياء الأمور الراغبين في تحويل أبنائهم الطلاب بين مختلف المدارس.

على جانب آخر، كرم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في احتفالية أُقيمت اليوم، الأحد، الطلاب الفائزين على المستوى القومي والعالمي في مسابقة ISEF للعلوم والهندسة 2023، والتي تُعد من أقوى المسابقات الدولية في مجال العلوم والهندسة للباحثين من طلاب المرحلة الثانوية. 

وتعتمد المسابقة على امتلاك مهارات البحث العلمي للوصول لمشروع جديد يسهم في حل مشكلة في أحد المجالات العلمية من خلال اتباع منهجية البحث العلمي، ويتم تأهيل الفائزين فيها للاشتراك في المسابقة الدولية التي يشارك فيها أكثر من 80 دولة حول العالم.

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