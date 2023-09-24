شوبير يتغزل في هدف محمد صلاح بمرمي وست هام

تغزل الاعلامي أحمد شوبير في هدف محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي في مرمي نادي وست هام خلال لقاء الفريقين المقام حاليا ضمن منافسات الدوري الانجليزي.

وكتب أحمد شوبير من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" جووووول محمد صلاح يسجل الهدف الأول لليفربول في مرمي وست هام. ".

ويستهدف فريق ليفربول، بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، تحقيق الفوز الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي على حساب وست هام وإشعال الصراع على الصدارة مبكرا بالدوري الانجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي يرصيد 13 نقطة، بينما يتواجد وست هام في المركز السادس برصيد 10 نقاط.