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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اتحاد عمال الجيزة يطلق مبادرة انزل انتخب شارك في اختيار الرئيس القادم

صدى البلد

أطلق مؤتمر الاتحاد المحلى لنقابات عمال محافظة الجيزة برئاسة محمد كامل رئيس نقابة النقل العام ورئيس الاتحاد المحلى بالجيزة مبادرة : "انزل ..شارك..انتخب" مستهدفا حث عمال المحافظة للمشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة كحق كفله الدستور وواجب وطنى مقدس .

أوضح عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مسئول الاتحادات المحلية ان عمال مصر درع الانتاج وأيقونة العمل بالمشروعات القومية الضخمة فى الجمهورية الجديدة ولديهم اصرار على الاقبال على صناديق الاقتراع من واقع المسئولية الوطنية .

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وكشف محمد كامل رئيس الاتحاد المحلى لعمال الجيزة أن مجلس ادارة الاتحاد فى انعقاد دائم لحين الانتهاء من اجراء الانتخابات الرئاسية مؤكدا على انشاء غرفة عمليات لحشد العمال وتقديم كل الدعم لهم عند حدوث أية معوقات ارشادية؛ فضلا عن إعداد الندوات والمؤتمرات لزيادة الوعى بالمشاركة .

من جانبه أكد أحمد عاشور نائب رئيس الاتحاد المحلى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ان العمال دائما فى الصفوف الاولى عند المشاركة فى المسئولية الوطنية ولا مناص عن ذلك..مشددا على رد الجميل من العمال للوطن خاصة بعد حصدهم للعديد من الامتيازات والمكاسب التشريعية والعلاوات .

وأكد  محمد على مسئول الاعلام بالاتحاد الاستعداد المكثف لتغطية فاعليات المرحلة الراهنة وتوثيقها نظرا لأهميتها ؛فضلا عن الرد على كل الاستفسارات المتعلقة بالاجراءات الانتخابية..وذلك بالتعاون مع غرفة العمليات التى شكلها الاتحاد دعما للعملية الانتخابية.

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