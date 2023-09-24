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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شرط وحيد لإنهاء أزمة حسام عبد المجيد مع الزمالك

صدى البلد

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي انتهاء أزمة حسام عبد المجيد بعد اعتذاره لاوسوريو .

وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" انتهاء أزمة حسام عبد المجيد بعد الاعتذار لأوسوريو أمام جميع اللاعبيين ".

كشف الإعلامي محمد فاروق عن تطورات جديدة في الغرامة الموقعة من عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك على حسام عبد المجيد مدافع الأبيض والمقدرة بـ 200 ألف جنيه ، على هامش اعتراضه على استبعاده من قائمة الفريق أمام بيراميدز في المباراة الماضية .

وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN" :رفض عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، إلغاء العقوبة المالية الموقعة على حسام عبدالمجيد مدافع الأبيض.

وكان الجهاز الفني قد وقع غرامة مالية على حسام عبدالمجيد قدرها 200 الف جنيه بعد رفضه مرافقة الفريق لمواجهة بيراميدز في بطولة الدوري عقب خروجه من قائمة المباراة.

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