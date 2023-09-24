فرانكا البرازيلي يتوج بلقب كأس العالم للأندية لكرة السلة

توج فريق فرانكا البرازيلي بلقب كأس العالم للأندية لكرة السلة المقامة في سنغافورة بعد فوزه على تيليكوم بون الألماني في المباراة النهائية بنتيجة 70-69.

وشهدت المباراة النهائية إثارة كبيرة حتى نجح الفريق البرازيلي في حسمها خلال الثواني الأخيرة بنتيجة 70-69 ليتوج بلقب مونديال الأندية.

وحصل فريق جولدن بولز الصيني على المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 81-74 في مباراة المركزين الثالث والرابع.

وكان بإمكان الأهلي أن يسطر تاريخًا جديدًا بتحقيق الميدالية البرونزية للمرة الأولى في تاريخ أي نادي مصري وعربي وأفريقي.

وتضم البعثة الحمراء كلا من الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد عز الدين تأهيلًا بدنيًّا، ومحمد الشيحي إعدادا بدنيًّا.

واللاعبين: سيف سمير، الأمريكي نوريس كول، التونسي عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، النيجيري مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى المكاوي "كيجو"، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.