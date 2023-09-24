لهذا السبب.. جثمان طفل من القرن الـ 17 تثير خوفا في بولندا

أثارت جثة طفل تعود إلى القرن الـ 17 في بولندا حالة من الصدمة والخوف مثلها حدث مع جثة امرأة عثر عليها قبل فترة بطريقة مماثلة.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، اليوم الأحد، أوضح الباحثين أنه عثر على منجل حديدي حول رقبة الطفل الذي لا يتجاوز عمره ستة أعوام.

ويرجع السر وراء وضع هذا المنجل على جثة الطفل كونه “مصاص دماء" مؤكدين العثور عليه بالقرب من مكان اكتشاف "امرأة مصاصة دماء" العام الماضي.

جثة من القرن السابع عشر

وأشار الباحثين إلى أن نصف جثة الطفل لم يكن موجودا مما يدل على أن السكان المحليين كانوا خائفين بشكل خاص من عودة الطفل إلى الحياة إذا لم يتخذوا “إجراءات وقائية”.

وتعتبر الاكتشافات بمثابة لغز لم يتم حله، لكن الخبراء يعتقدون أن هذه كانت طقوس دفن تهدف إلى منع مصاصي الدماء من العودة للحياة.

وتم التوصل إلى هذه الاكتشافات الغريبة من قبل الباحثين الذين قاموا بحفر مقبرة تعود للقرن السابع عشر في بولندا.

جثة طفل من القرن الـ 17 تثير خوفا في بولندا

جثة طفل من القرن الـ 17 تثير خوفا في بولندا

جثة طفل من القرن الـ 17 تثير خوفا في بولندا



