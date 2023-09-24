اتضربت بالخرزانة وأصبحت برلمانية ومعايا شركات.. نائبة مؤيدة الضرب بالمدارس

طالبت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بإعادة النظر في آليات عودة هيبة المعلم داخل المدارس في مصر لأداء رسالته، وذلك بمنحه صلاحيات أوسع في التأديب والعقاب، ومنها "الضرب بالعصا".

وقالت النائبة البرلمانية، في تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، إنه لابد من الجزاء والعقاب والصواب، معقبة: "كلنا ضربنا بخيزران وتعرضنا لهذا الأسلوب من التربية وسلوكنا سليم، ولا بد من وضع قوانين وضوابط للمدرسين".

من أمن العقاب أساء الأدب

وواصلت: "أنا اتضربت وطلعت نائبة في مجلس الشعب وعندي شركات في العالم تحتوي على أكثر من 3 آلاف عامل وموظف، العصر الماضي كان أفضل في المعايير الأخلاقية والسلوكية، ولكن العصر الحالي ارتفع فيه السلوك غير المنضبط والإجرام.. وبعض الولايات في أمريكا تتيح الضرب".

كما شددت على ضرورة تأهيل المعلمين نفسيًا، حيث يعاني المدرس في مصر نتيجة الضغوطات في المدارس وخارجها، مضيفة:" من أمن العقاب أساء الأدب".