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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال عامين .. عضو بالكونجرس يحذر من اقتراب اندلاع حرب بين أمريكا وروسيا

أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا

قال السيناتور الأمريكي، مارك كيلي، اليوم الأحد، إن الصدام المباشر بين أمريكا وروسيا أمر محتمل الوقوع خلال عامين، بسبب حرب أوكرانيا.

وفي مقابلة مع شبكة "سي بي أس نيوز” الأمريكية، قال كيلي، إن “أوكرانيا ستمنى بهزيمة حتمية أمام روسيا دون مساعدة أمريكا”، مضيفا أنه “إذا فشلنا الآن، هناك احتمال أن نجد أنفسنا في غضون عام أو عامين نخوض صراعا مباشرا مع روسيا”.

لفت كيلي، إلي أن “الدعم الأمريكي لأوكرانيا مهم للغاية للاستمرار وفي حال توقفه ستنتصر روسيا وتمنى أوكرانيا بخسارة فادحة".

وفي وقت سابق، قال السيناتور الأمريكي، راند بول، إن أمريكا قد تنجر إلى صراع مباشر مع روسيا بسبب الدعم المالي لأوكرانيا.

وحسب صحيفة “أميركان كونسرفاتيف”، قال بول: "كلما طال أمد هذا الصراع العسكري، زاد خطر أن يؤدي أي خطأ أو استفزاز متعمد إلى جر واشنطن إلى صراع مباشر مع موسكو".

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وأشار بول إلى أن روسيا تمتلك أكبر ترسانة نووية، لذا فإن مشاركة أمريكا في الصراع الأوكراني محفوفة بمخاطر كبيرة.

أوضح السيناتور الأمريكي، أنه “لا ينبغي لواشنطن أن تحكم على اقتصادها وأمنها بالموت بسبب أوكرانيا”.

أمريكا وروسيا أوكرانيا الكونجرس

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