أخبار التعليم | الآن ورسميا نتيجة تقليل الاغتراب 2023 للمرحلة الثالثة.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوته 8.5 ريختر.. والبحوث الفلكية يرد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

الآن ورسميا نتيجة تقليل الاغتراب 2023 للمرحلة الثالثة.. عبر هذا الرابط

نتيجة تقليل الاغتراب 2023 هي الكلمة التي تتصدر محرك البحث «جوجل» ويأتي ذلك بعدما أغلق موقع التنسيق 2023 وانتهي تسجيل الرغبات في تحويلات تقليل الرغبات.

مد فترة التحويلات لطلاب المرحلة الثانوية حتى 27 سبتمبر

صرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه إيماء لتكليف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتشكيل لجنة مركزية بالإدارة العامة للتعليم الثانوي العام لبحث تحويلات طلاب المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2023/ 2024، تقرر مدة فترة استلام التحويلات من الإدارات والمديريات التعليمية إلى يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري.

العالم الهولندي يحذر: زلزال قوته 8.5 ريختر.. والبحوث الفلكية يرد

أطل الهولندي فرانك هوغربيتس بتغريدة جديدة على صفحته على موقع إكس تنبأ فيها بـ زلزال مدمر يبلغ قوته 8.5 ريختر وذلك خلال 26 إلى 28 سبتمبر.

جامعة حلوان الأهلية تعلن عن اليوم التعريفي للطلاب المقيدين بكلية الإنسانيات والتجارة

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن مواعيد اليوم التعريفي للطلاب المقيدين في كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ بمدرج ٢ في الدور الثاني بمبنى الهندسة (١) وفقا كالتالي:

إجراء المقابلات مع المتقدمين لوظائف الإدارة المدرسية بـ«شرق كفر الشيخ التعليمية»

أجرت لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، المقابلات الشخصية للمتقدمين على وظائف الإدارة المدرسية، وكيل ومدير مدرسة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، مساء اليوم الأحد، بمقر نقابة المعلمين.

