عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سامح عاشور يوضح محددات ضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية ورسائل مهمة للمواطنين والمعارضة

سامح عاشور
سامح عاشور

حدد  سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق وعضو مجلس الشيوخ أن عوامل كثيرة  تؤثر في المشهد الانتخابي القادم سواء من قبل المواطنين انفسهم أو الدولة المصرية  في أولها المشاركة الجماهرية وكثافتها   قائلاً : " الحضور الجماهيري في هذه الانتخابات مهمة لأنه حق أصيل للمواطن  وهو ما يثبت  للدولة من خلاله أننا موجودين  ولو الناس قعدت وأهملت السلطة نفسها  هتقول الناس مش مهتمة بالانتخابات ".

 


وتابع خلال لقائه في" برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON": "عاوزين نؤسس  لديموقراطية حقيقية وإحنا مش اقل من تجارب العالم عاوزين نقول للدولة إحنا موجودين  واننا   لدينا مشهد انتخابي محترم أمام العالم  ونريد الاستحقاق الاقتصادي والديموقراطي أيضا".


وأوضح أن المطلوب   من الدولة في إدارة العملية الانتخابية الإعلان عن كل الإجراءات بشفافية ووضوح  بالإضافة لضرورة تراجع  مشهد المؤسسات الأمنية في تلك الانتخابات وعدم التضييق على المرشحين أو مندوبيهم   قائلاً : بلاش نمنع مناديب المرشحين  من الدخول للجان أو نقبض عليهم العملية الانتخابية جيدة بلاش تصرفات تسيء للمشهد الانتخابي في الخارج ".


 مشيداً بالأشراف القضائي مؤكداً أن  الاشراف القضائي هو الضمانة المؤسسية  لنزاهة  تلك الانتخابات.

 


وفي رسالته للرئيس السيسي قال : الفترة الأخيرة لأي رئيس دولة  تؤهله لوضع محددات واسس  هائلة للمستقبل حيث أنها فرصة للبناء عليها بعد ذلك  ومصر أعطتك ما يلزم  من حب وامتنان شعبي  الفترة السابقة   والان  يجب عليك ان ترد لمصر لذلك أيضا عبر التأسيس  للمستقبل "
وعن رسائله للمعارضة قال : " شاركوا وتعلموا وأعدوا أنفسكم للانتخابات ما بعد القادمة ليكون لديكم فكر ومشروع  وأمامكم إنتخابات برلمانية  ومحلية ايضاً "

سامح عاشور المحامين الدولة المصرية الانتخابات الإعلامية لميس الحديدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تعاد المباراة؟| أول تحرك من «كاف» تجاه حكم السوبر الإفريقي بعد لقطة كهربا وتعدد الأخطاء

لماذا نهى النبي عن التولة؟ فعل محرم ترتكبه المرأة مع زوجها

العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر بقوة 8.5 ريختر.. و"البحوث الفلكية" تكشف مفاجأة

تعديل مهم في موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

10 آلاف جنيه مرة واحدة .. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الحديد

شغل فاشل .. أول تعليق من لقاء سويدان بعد صفع ميدو عادل بالقلم

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

“ناسا” تكتشف موعد نهاية العالم| كارثة بقوة 22 قنبلة ذرية تضرب الأرض.. تسببت في انقراض الديناصورات

ترشيحاتنا

مسألة وقت فقط.. رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية يهدد بتدمير جسر القرم

ديربي مدريد.. أتلتيكو يتفوق على ريال مدريد في الشوط الأول بالدوري الإسباني

هاخد بيت في سينا.. رد مفاجئ من أحد مشايخ أرض الفيروز على طلب أحمد موسى

قرار قضائي بشأن 7 متهمين من أسرة واحدة تنقب عن الآثار بالجيزة

بناء 8 مفاعلات نووية روسية في إيران.. تفاصيل المحادثات بين طهران وموسكو

اختبار ضغط وسكر لـ أحمد موسى على الهواء..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لهذا السبب.. جثمان طفل من القرن الـ 17 تثير خوفا في بولندا

مسلمة بالوراثة والحجاب حتة قماشة|تصريحات نارية لـ لقاء الخميسي..وهذه قصة خيانتها

لن تصدق حجمه .. أكبر خيار في العالم يثير الدهشة ببريطانيا .. ما سره ؟

سخر من الأهلي على طريقة مرتضى| شوبير يفتح النار على ميدو: اتخضيت من اللي قاله

فيديو

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

تغني وتحتفل.. شاهد آخر فيديو لـ لقاء سويدان قبل صفع ميدو عادل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ