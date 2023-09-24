سامح عاشور يوضح محددات ضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية ورسائل مهمة للمواطنين والمعارضة

حدد سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق وعضو مجلس الشيوخ أن عوامل كثيرة تؤثر في المشهد الانتخابي القادم سواء من قبل المواطنين انفسهم أو الدولة المصرية في أولها المشاركة الجماهرية وكثافتها قائلاً : " الحضور الجماهيري في هذه الانتخابات مهمة لأنه حق أصيل للمواطن وهو ما يثبت للدولة من خلاله أننا موجودين ولو الناس قعدت وأهملت السلطة نفسها هتقول الناس مش مهتمة بالانتخابات ".



وتابع خلال لقائه في" برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON": "عاوزين نؤسس لديموقراطية حقيقية وإحنا مش اقل من تجارب العالم عاوزين نقول للدولة إحنا موجودين واننا لدينا مشهد انتخابي محترم أمام العالم ونريد الاستحقاق الاقتصادي والديموقراطي أيضا".



وأوضح أن المطلوب من الدولة في إدارة العملية الانتخابية الإعلان عن كل الإجراءات بشفافية ووضوح بالإضافة لضرورة تراجع مشهد المؤسسات الأمنية في تلك الانتخابات وعدم التضييق على المرشحين أو مندوبيهم قائلاً : بلاش نمنع مناديب المرشحين من الدخول للجان أو نقبض عليهم العملية الانتخابية جيدة بلاش تصرفات تسيء للمشهد الانتخابي في الخارج ".



مشيداً بالأشراف القضائي مؤكداً أن الاشراف القضائي هو الضمانة المؤسسية لنزاهة تلك الانتخابات.



وفي رسالته للرئيس السيسي قال : الفترة الأخيرة لأي رئيس دولة تؤهله لوضع محددات واسس هائلة للمستقبل حيث أنها فرصة للبناء عليها بعد ذلك ومصر أعطتك ما يلزم من حب وامتنان شعبي الفترة السابقة والان يجب عليك ان ترد لمصر لذلك أيضا عبر التأسيس للمستقبل "

وعن رسائله للمعارضة قال : " شاركوا وتعلموا وأعدوا أنفسكم للانتخابات ما بعد القادمة ليكون لديكم فكر ومشروع وأمامكم إنتخابات برلمانية ومحلية ايضاً "