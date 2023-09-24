هتأكله كل يوم ..فوائد لن تتخيلها للثوم ..يحمي القلب والشرايين

الكثير من الاشخاص لايعرف فوائد الثوم بسبب رائحته القوية والنفاذة وعلى الرغم من ذلك إلا أن له فوائد صحية عديدة لأنه غني بمضادات الأكسدة، التي تمنحكِ الوقاية من العديد من الأمراض المختلفة ، والوقاية من الأمراض الأمراض السرطانية بأنواعها ولعلاج الحالات المتعلقة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وغيرها من المشاكل الصحية.حسب موقع Medical daily نتعرف على فوائد الثوم لصحة القلب والشرايين.



فوائد الثوم في الوقاية من أمراض القلب:



-يساهم الثوم ، في منع تراكم الصفيحات الحادّة في الشرايين التاجية الضيقة، التي تسبب انسداداً تاماً فيها.

-تشير دراسات عديدة إلى أن الثوم قد يكون مفيداً في منع تجلّط الدم، إذا تمَّ تناوله نيّئاً، وقد يقلّ تأثيره في حال تمّ سلقه.

-الثوم يساعد على تنظيم عمل القلب؛ عقب امتصاصه من قِبل الجهاز الهضمي، حيث يقوم بإفراز إنزيمات مفيدة لمرضى القلب وتصلب الشرايين؛

-مما يساعد على تقوية عضلة القلب إلى جانب الحفاظ على سيولة الدم وتجنّب الجلطات، سواء أكانت في الأوردة أو الشرايين"



-يخفِّض نسبة الدهون الثلاثية والكولسترول في الدم.. ويحمي الثوم خلايا الدم والأوعية الدموية من الالتهابات والإجهاد التأكسدي؛ فيمنع مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.



-تتعرض الشرايين مع تقدّم العمر إلى فقدان قدرتها على التمدّد والانثناء، وقد يقلّل الثوم من ظهور هذه الأعراض.

-يساهم في تحسين الأداء البدني بشكل عام، ولهذا تفضل الرياضيات تناوله كمكمل غذائي، يساعد أثناء ممارسة الرياضة بفعالية.

-يساعد على تعزيز مناعة الجسم بشكل عام.

- يخلّص الجسم من السموم، بسبب وجود مركّبات الكبريت به بنسبة كبيرة.

- يعمل على تعزيز صحة العظام.

