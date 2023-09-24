عطل يصيب سفينة شحن متجهة إلى أوكرانيا في مضيق الدردنيل

أفادت المديرية العامة لخفر السواحل التركي، اليوم الأحد، بأنه تم سحب سفينة شحن كانت متجهة من تركيا إلى أوكرانيا من مضيق الدردنيل بسبب مشاكل فنية تم اكتشافها.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، فإن "سفينة الشحن الجافة “ARTEY”، التي يبلغ طولها 114 مترًا، تعرضت لعطل في الدفة في مضيق الدردنيل بالقرب من مدينة تشارداك وهي في طريقها من إزمير إلى أوكرانيا”.

وأضافت أنه تم سحب سفينة الشحن بأمان، مشيرة إلي أن الحادث لم يؤثر على حركة السفن.

وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس الوزراء الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، عن مغادرة سفينة شحن تحمل الحبوب ميناء تشورنومورسك الأوكراني على البحر الأسود للمرة الأولى منذ تعليق اتفاق الحبوب، كما يتم تجهيز سفينة محملة بالقمح أخرى وستتجه إلى مصر في اختبار لقدرة أوكرانيا على فتح موانئها البحرية لتصدير الحبوب.

وقال نائب رئيس الوزراء الاوكراني أولكسندر كوبراكوف على فيسبوك أن السفينة أفريقيا الصامدة، التي تحمل ثلاثة آلاف طن من القمح، غادرت ميناء تشورنومورسك وتتجه نحو مضيق البوسفور، بحسب وكالة "رويترز".