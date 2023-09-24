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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسألة وقت فقط.. رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية يهدد بتدمير جسر القرم

كيريل بودانوف
كيريل بودانوف

قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، اليوم الأحد، إن قوات الجيش الأوكراني ستواصل ضرب جسر القرم؛ من أجل تدمره نهائيا.

وحسب صحيفة “كليمينكو تايم” الأوكرانية قال بودانوف: "السؤال ليس ما إذا كنا سنضرب أم لا… نحن نفعل ذلك بانتظام، لذلك سننهي هذا الأمر، إنها مسألة وقت فقط".

وفي وقت سابق، قال بودانوف، إن أوكرانيا لن تكون قادرة على إنهاء الصراع مع روسيا بعرض عسكري أوكراني في موسكو.

وفي مقابلة مع مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، قال بودانوف: "ندرك أننا لن ننهي الحرب باستعراض النصر في موسكو".

وقال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، إن “الصراعات المسلحة رافقت روسيا طوال تاريخها، لذلك لا يتوقع أن تستسلم أبدا”.

رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية بودانوف روسيا أوكرانيا

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