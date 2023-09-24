خبير دولي بالبيئة: ثقب الأوزون تسبب في انتشار أمراض قلة المناعة والسرطان

قال المحمدي عيد الخبير الدولي في مجال البيئة، إن التغيرات المناخية ظاهرة موجودة من قديم الأزل وتحدث على الكرة الأرضية منذ بدء الخليقة، مشيرًا إلى أن الكرة الأرضية تدور حول نفسها، وهذا يؤدي إلى حدوث الليل والنهار، وتدور الكرة الأرضية حول الشمس كل 365 عام، وتدور الشمس حول نفسها كل 10آلاف عام، وتدور حول المجموعة الشمسية كل 650 ألف سنة، وهذا يؤثر على المناخ في كوب الأرض.



وأضاف "عيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن مصر في عهد سيدنا يوسف كانت مصدر الغلال في أوروبا والعالم أجمع، خاصة في الساحل الشمالي، وهذا يرجع إلى أن الاطار في هذا الوقت كانت غزيرة للغاية، والزراعات كانت تقوم على الأمطار.

وتابع الخبير الدولي في مجال البيئة، أن الغلاف الجوي يقع على ارتفاع يتراوح بين 13 و15 كيلومترا ويعيش في هذا الغلاف الإنسان والحيوان والنبات، وخلق الله هذا الغلاف على اتزان دقيق للغاية، والطيران لا يتعدى هذا الغلاف، لأن بعد هذه الطبقة تقع طبقة الأوزون، على سمك 20 كيلو متر، وهذه الطبقة خلقت لامتصاص الجزء السام من الاشعة الفوق البنفسجية.



ونوه المحمدي عيد الخبير الدولي في مجال البيئة، بأن تصاعد الانشطة الصناعية والتجارب النووية أصبح الغلاف الجوي ملوثا، ويحتوي على نسبة أكاسيد كربون عالية، وبعد الحرب العالمية الثانية وصل العالم لغاز الفريون الذي يستخدم في التبريد الذي احدث ثورة صناعية هائلة في مجال التبريد ،وهذا الغاز يتساعد ويعيش 300 عام ، وهذا الغاز ادى لتآكل جزء من طبقة الأوزون، وهذا سمى بثقب الأوزون ويقع فوق خط الاستواء بالتحديد.



وتابع المحمدي عيد الخبير الدولي في مجال البيئة، أن ثقب الأوزون أدى لانتشار أمراض قلة المناعة او المياه في العين ، وسرطانات الجلد ، وتقزم النباتات ، وانخفاض خصوبة التربة الزراعية.



