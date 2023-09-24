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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. تصرف صادم من نشطاء بيئيين يثير فوضى في ماراثون بألمانيا

شاهد..تصرف صادم من
شاهد..تصرف صادم من نشطاء بيئيين يثير فوضى في مارثون بألمانيا

أثار ناشطو مجموعة مناخ "الجيل الأخير"، اليوم الأحد، فوضى عارمة قبل دقائق من بدأ ماراثون رياضي يشارك فيه 45 ألف عداء في برلين، عاصمة ألمانيا

قام نشاء البيئة المتعصبين بإلقاء طلاء برتقالي اللون على الأسفلت في محاولة لمنع المتسابقين من الاستمرار في الماراثون. 

أظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، تدخل قوت الشرطة الألمانية لإخراج نشطاء المناخ بعيدا عن مسار المسابقة بكل حسم حيث تم طرح بعضهم أرضا. 

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ووفقا لصحيفة بيلد الألمانية، فقد أعلنت مجموعة المناخ بالفعل يوم الجمعة أنها تتطلع إلى مقاطعة الماراثون، اليوم الأحد. 

من جانبها علقت مجموعة “الجيل الأخير” البيئية عبر منصة “إكس”: “نحن نأسف لمقاطعة المنافسة التي طال انتظارها للعدائين، لكننا  نفعل هذا لأننا في حالة يرثى لها، نحن في خطر وجودي!”. 

 

 

 

 

 

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