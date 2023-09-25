القطن والزيوت المعدنية في مقدمة الصادرات المصرية للصين

زاد حجم التبادل التجاري بين مصر والصين ليصل إلى 16.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 15.9 مليار دولار خلال العام السابق بنسبة ارتفاع 2.2%، بحسب بيانات صادرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجلت الصادرات المصرية للصين ارتفاعا بنسبة 25.1% لتسجل 1.8 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2021، فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من الصين 14.40 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 14.42 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.2%.

الصادرات المصرية للصين

وشملت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال عام 2022

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.4 مليار دولار.

2. قطن بقيمة 117.3 مليون دولار.

3. فواكه بقيمة 77.7 مليون دولار.

4. أغذية محضرة للحيوانات بقيمة 65.8 مليون دولار.

5. ألياف نسيجية بقيمة 33.7 مليون دولار.

وشملت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصين خلال عام 2022

1. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 2.9 مليار دولار.

2. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 2.1 مليار دولار.

3. شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 1.1 مليار دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة مليار دولار.

5. ألياف تركيبية أو اصطناعية 502.1 مليون دولار.

الاستثمارات الصينية في مصر

وبلغت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 563.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 485.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 16.1%.