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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال إفريقيا.. قمصان: ثلاثية سانت جورج مطمئنة.. ولم نحسم التأهل

سامي قمصان
سامي قمصان

 

أبدى سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة ‏على سانت جورج، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة، في ‏ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.‏

 

وأوضح قمصان أن البداية تعد مطمئنة وأن الأهلي يسير بخطوات واسعة، وإن كان لم يصل ‏بعد لأفضل مستوى، لكن تسجيل ثلاثة أهداف في أولى جولات الفريق يعد بداية قوية ومطمئنة ‏للفريق وللجماهير.‏

 

وأشار مدرب الفريق إلى أن فريق سانت جورج من أفضل الفرق في دور الـ32، وأن الأهلي ‏لم يحسم تأهله بشكل رسمي وما زال هناك مباراة عودة بين الفريقين يوم الجمعة المقبل.‏

 

وأوضح قمصان أن الثنائي إمام عاشور ورضا سليم من العناصر المميزة، وطريقتهما تناسب ‏الفريق وتوقيت مشاركتهما يحسب للمدير الفني مارسيل كولر والذي ساعدهما بشكل مميز ‏للظهور مع الفريق.‏

 

واختتم سامي قمصان تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي حقق فوزًا مطمئنًا في بطولة دوري ‏إفريقيا المحببة للجماهير، وأن الفريق جاهز للمنافسة في جميع البطولات التي يشارك بها هذا ‏الموسم.‏

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