عاجل
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا خطيرا في بريانسك فيديو مضحك لـ غوريلاتين تركضان إلى حظيرتهما هربا من المطر في لندن مستقبل وطن: بالورقة والقلم الملايين خلف القيادة السياسية وتشكيلاتنا الحزبية خير شاهد أخبار التعليم | الآن ورسميا نتيجة تقليل الاغتراب 2023 للمرحلة الثالثة.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوته 8.5 ريختر.. والبحوث الفلكية يرد أخبار التوك شو| اللاجئون الفلسطينيون: السيسي يدافع عن حقوقنا.. ارتفاع أسعار الذهب و الدولار لأعلى مستوى منذ 22 عاما.. تنبؤات بـ زلزال قوي خلال ساعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر: ثلاثية سانت جورج خطوة مهمة في بداية مشوار الأهلي بالبطولة

كولر
كولر

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق لأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي ‏حققه الفريق على سانت جورج الإثيوبي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة ذهاب دور الـ 32 ‏لدوري أبطال إفريقيا التي أقيمت على استاد القاهرة.‏

وقال كولر، إن تسجيل ثلاثة أهداف في مباراة الذهاب أمر في غاية الأهمية، ومصدر اطمئنان ‏إلى حد كبير، لا سيما أن فريق سانت جورج سيبحث عن فرصته في التأهل خلال مباراة ‏العودة.‏

وأبدى المدير الفني تحفظه على الأداء الذي قدمه لاعبو الفريق في الشوط الأول، لافتًا إلى أنه ‏كان من المفترض أن يكون الضغط بشكل أكبر وعدم الاكتفاء بالهدف الأول، وأنه تحدث مع ‏اللاعبين بين شوطي المباراة، وطالبهم بتقديم أداء مختلف خلال الشوط الثاني.‏

وواصل كولر حديثه: نمتلك قائمة مميزة من اللاعبين، وهو أمر في غاية الأهمية في ظل ‏المباريات الكثيرة التي يخوضها الأهلي في جميع البطولات، وأن هذه القائمة تساعده في عملية ‏التدوير خلال المباريات وتعوض غياب أي لاعب.‏

وأشار المدير الفني إلى أن الجميع شاهد المستوى الذي قدمه الفريق خلال الموسم الماضي ‏والمردود الفني والبدني والذهني للاعبين إلى نهاية الموسم، وأنه رغم عدم وجود الوقت ‏الكافي في فترة الإعداد للموسم الحالي، إلا أنه يبحث عن الوصول إلى أعلى مستوى خلال ‏المباريات المقبلة.‏

واختتم مارسيل كولر حديثه معبرًا عن سعادته بالحضور الجماهيري في مباراة الذهاب أمام ‏سانت جورج، وأنه يأمل في حضور عدد أكبر في مباراة الإياب يوم الجمعة، لا سيما أنه يعلم ‏أن المصريين يعشقون كرة القدم، وأنه من المهم أن يشارك اللاعبون احتفالاتهم وفرحتهم مع ‏الجماهير.‏

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا نهى النبي عن التولة؟ فعل محرم ترتكبه المرأة مع زوجها

هل تعاد المباراة؟| أول تحرك من «كاف» تجاه حكم السوبر الإفريقي بعد لقطة كهربا وتعدد الأخطاء

تعديل مهم في موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر بقوة 8.5 ريختر.. و"البحوث الفلكية" تكشف مفاجأة

10 آلاف جنيه مرة واحدة .. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الحديد

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميا

بعد الفوز بثلاثية | نجم الاهلي يتغزل في إمام عاشور

شغل فاشل .. أول تعليق من لقاء سويدان بعد صفع ميدو عادل بالقلم

ترشيحاتنا

فاروق جعفر: لم أتأخر في الإعلان عن قائمتي ومنتظر انتهاء الطعون

ديربي مدريد.. أتليتكو يكتسح الريال بثلاثية في الدوري الإسباني

الحديد والصلب: مستمرون في التصفية.. ولا صحة لنقل "الأفران والمعدات" لشركات تابعة

اللواء محمد زكي الألفي: لم أفكر في شيء لحظة العبور سوى الانتصار وأسر العدو

برلمانية: إقامة مهرجان شهري لـ الفيب بمدينة نصر أمر غير قانوني

أخبار التعليم | الآن ورسميا نتيجة تقليل الاغتراب 2023 للمرحلة الثالثة.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوته 8.5 ريختر.. والبحوث الفلكية يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو مضحك لـ غوريلاتين تركضان إلى حظيرتهما هربا من المطر في لندن

شاهد.. تصرف صادم من نشطاء بيئيين يثير فوضى في ماراثون بألمانيا

لهذا السبب.. جثمان طفل من القرن الـ 17 تثير خوفا في بولندا

مسلمة بالوراثة والحجاب حتة قماشة|تصريحات نارية لـ لقاء الخميسي..وهذه قصة خيانتها

فيديو

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

تغني وتحتفل.. شاهد آخر فيديو لـ لقاء سويدان قبل صفع ميدو عادل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ