محافظة البحر الأحمر تفتتح مواقع غوص صناعية لحماية الشعاب المرجانية وتعزيز السياحة البيئية

أنهت محافظة البحر الأحمر استعداداتها لافتتاح مواقع غوص صناعية جديد ة الرسمى بالتعاون مع محميات البحر الأحمر وجمعيات حماية البيئة في الغردقة. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز سياحة الغوص وحماية الشعاب المرجانية في المنطقة.

تم دعوة مراكز الغوص لتنظيم رحلات لاستكشاف هذه المواقع الجديدة والغوص فيها. تشمل هذه المواقع 15 معدة ومركبة قديمة تم إغراقها بهدف حماية الشعاب المرجانية وتوفير بيئة مناسبة لنمو الشعاب والكائنات البحرية. هذا سيساهم في تعزيز التنوع البيولوجي للبحر الأحمر وزيادة المخزون الطبيعي للأسماك.

وفي الوقت نفسه، ستسهم هذه المبادرة في تحويل المعدات الصناعية المغمورة إلى مواقع للحيود المرجانية الطبيعية، مما سيعزز من جاذبية المنطقة لهواة الغوص ويوفر مصدر دخل من السياحة البيئية.

من المتوقع أن يغطي عائد هذا المشروع تكلفته خلال العام الأول من العمل عدة مرات، مما يجعله استثمارًا مجدًا في الموارد البيئية ويسهم في حماية الشعاب المرجانية المصرية وتعزيز السياحة البيئية.

تعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة نحو الحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز السياحة البيئية في منطقة البحر الأحمر، وهي إحدى وجهات الغوص الأكثر شهرة في العالم.