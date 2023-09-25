ملتقى توظيف بمحافظة البحر الأحمر يوفر 690 فرصة عمل في قطاع الفنادق

أعلنت مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر عن استعداداتها الجاهزة لتنظيم ملتقى توظيف يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب من الجنسين في قطاع الفنادق. يأتي هذا الملتقى بمبادرة تنظيمه بالتعاون مع "مشروع قوي عاملة مصر"، وبتوجيهات من وزير العمل حسن شحاتة وباشراف اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر.

ويتيح هذا الملتقى 690 فرصة عمل في مختلف التخصصات الفندقية بالمنشآت السياحية الرائدة في مدن الغردقة، وسفاجا، ومرسي علم بالمحافظة. وتشمل هذه الوظائف مجموعة متنوعة من التخصصات مثل حداد الوميتال، وقاطع زجاج وميكانيكي، وتبريد وتكييف، ومهندسين، وبيطريين، ومترجمين باللغات الإنجليزية والروسية والإيطالية والرومانية والتشيكية والألمانية، والعديد من الوظائف الأخرى.

يهدف هذا الملتقى إلى تعزيز فرص العمل الحقيقية للشباب والمساهمة في تقليل معدلات البطالة، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتشجع مديرية العمل الشباب على المشاركة في الملتقى واستغلال الفرص الوظيفية المتاحة أو إقامة مشروعاتهم الخاصة، وتطوير مهاراتهم وتأهيلهم من خلال مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة.

سيتم عقد الملتقى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 سبتمبر 2023 في فندق "شتايجنبرجر الدو" بالممشى السياحي بالغردقة.

وفي ختام الفعالية، سيتم تكريم الخريجين المتفوقين من مراكز التدريب المهني بالمحافظة في مجالات الخياطة والتفصيل.

لمزيد من المعلومات حول هذه الفرص الوظيفية وكيفية المشاركة في الملتقى، يرجى زيارة موقع مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر.