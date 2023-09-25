سلاح الجو الأوكراني: إسقاط 22 مسيرة و11 صاروخا أطلقتها روسيا خلال الليل

أفاد نبأ عاجل أن سلاح الجو الأوكراني قال:" إسقاط 22 مسيرة و11 صاروخا أطلقتها روسيا خلال الليل"

كان قد فرض رئيس منطقة دونيتسك الأوكرانية التي ضمتها روسيا، والذي عينته روسيا، حظر التجول، وفقا لمرسوم نشر يوم الأحد.

حظر دينيس بوشيلين تواجد المدنيين في الشوارع والأماكن العامة اعتبارًا من الساعة 11 مساءً. حتى الساعة 4 صباحًا من الاثنين إلى الجمعة، وفقًا للمرسوم.

يحظر المرسوم التجمعات والمسيرات والمظاهرات وكذلك الأحداث الجماهيرية الأخرى في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا في منطقة دونيتسك ما لم يسمح بها مقر العمليات للرد على التهديد العسكري في جمهورية دونيتسك الشعبية.

قدم المرسوم الذي وقعه بوشيلين في 18 سبتمبر 'الرقابة العسكرية على البريد البريدي والرسائل المرسلة عبر أنظمة الاتصالات وكذلك السيطرة على المحادثات الهاتفية'.