الصحف تبرز تأكيد السيسي حرص مصر على الإسهام في مواجهة تحديات المجتمع الدولي

تناولت الصحف المصرية، الصادرة اليوم /الاثنين/، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.



فقد أبرزت الصحف إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتجربة التنموية الصينية المتميزة، مؤكدًا توافر فرص عديدة لتحقيق الاستفادة المتبادلة للبلدين.



جاءت تصريحات الرئيس السيسي، خلال استقباله أمس، وفدًا صينيًا رفيع المستوى، برئاسة لي شي عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وسفير الصين بالقاهرة.



وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن لي شي نقل تحيات وتقدير الرئيس الصيني شي جين بينج للرئيس السيسي، وهو ما بادله الرئيس بتأكيد خالص تحياته وتمنياته الطيبة للرئيس الصيني.



وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أنه جرى تبادل وجهات النظر بشأن سبل حفظ السلم والأمن الدوليين، حيث عرض الجانب الصيني رؤاه في هذا الشأن، وأكد الرئيس حرص مصر على الإسهام الإيجابي في التصدي للتحديات الراهنة التي تواجه المجتمع الدولي، وتعزيز العمل الجماعي الدولي المشترك، بما يحافظ على السلم والاستقرار، ويدفع في اتجاه إصلاح منظومة الحوكمة المالية الدولية.



وشهد اللقاء تثمين الجانبين علاقات الصداقة التاريخية بين مصر والصين على جميع المستويات، الرسمية والبرلمانية والشعبية، وتأكيد الحرص المتبادل على مواصلة تطوير التعاون الثنائي، في ضوء الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، واستعرض اللقاء جهود زيادة التعاون في مجالاتٍ عدة، من بينها التبادل التجاري، وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والطاقة، وكذلك السياحة والعمل المناخي الدولي.



كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث أعرب الوفد الصيني عن تقديرهم للدور المصري الفاعل في استعادة وترسيخ الاستقرار والتنمية في المنطقة، سواء من خلال مكافحة الإرهاب، أو عن طريق العمل على تحقيق التسوية السياسية لمختلف الأزمات بالمنطقة.



وفي السياق ذاته، أعرب المسئول الصيني عن رؤية بلاده الإيجابية لما شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة من تطور تنموي لافت، يهدف لبناء قدرات الدولة ونهضتها، منوهًا في هذا الصدد بجهود تطوير محور قناة السويس، التي تعكس الموقع الاستراتيجي الفريد لمصر بين الشرق والغرب، والتحسن المُطرّد في مناخ الاستثمار.. مشيرًا إلى اتساق الرؤية التنموية المصرية مع مبادرة "الحزام والطريق" الصينية.