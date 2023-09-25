عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وفد رسمي يشارك في الاجتماع العام لوكالة الطاقة الذرية بفيينا

صدى البلد

 أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 3541 لسنة 2023 بشأن تشكيل الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية والذي سيمثل مصر في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية  والذي سيعقد  في الفترة من 25 حتى 29  سبتمبر 2023 بمشاركة ممثلين من  177 دولة بفيينا .

 

 وضم الوفد المصري بناء على ترشيحات الدكتور محمد شاكر  وزير الكهرباء ، الدكتور/ أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية ، والدكتور/ حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية والدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية . 

وسيلقي كلمة مصر  الدكتور/ محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة عن طريق المنصة الالكترونية.


وستنطلق الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة والستون للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تمام العاشرة من صباح اليوم الأثنين بمركز فيينا الدولي للمؤتمرات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث سيفتتح الجلسة الافتتاحية  رفائيل ماريانو جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في حضور الوفود الرسمية لعدد 177 دولة الأعضاء في الوكالة.
وسيشارك الدكتورعمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية على هامش جلسات المؤتمر في الاجتماعات الفنية لمناقشة برامج التعاون الفني بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجمهورية مصر العربية بصفته الممثل الوطني لبرامج التعاون الفني حيث سيقوم  بمراجعة موقف مشروعات التعاون الفني في مصر وعددها ستة مشروعات وتغطي قطاعات الأمان النووي والرقابة الإشعاعية، المحطات النووية، الطب النووي، الزراعة، الصحة، المواد النووية كما سيستعرض موقف تنفيذ ونسب إنجاز هذه المشروعات وكذلك مناقشة أية معوقات في تنفيذ هذه المشروعات.
كما سيشارك الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية في اجتماع فني مع السيد  الدكتور شوكت عبد الرزاق مدير قطاع أفريقيا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك اجتماعات ممثلي الاتفاق التعاوني الإقليمي الأفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (اتفاق أفرا) بصفته الممثل الوطني لمصر في مشروعات الأفرا حيث سيقوم  بمراجعة موقف تنفيذ مشروعات التعاون الفني مع الافرا في مصر وكذلك أوجه التقدم في الخطة الاستراتيجية للأفرا على مستوى جميع الدول الأفريقية.


كما سيشارك جميع أعضاء الوفد المصري أيضاً في لقاءات واجتماعات مشتركة مع الوفود الرسمية المشاركة طبقاً للبرنامج المحدد للوفد وطبقاً لأنشطة جميع الهيئات النووية المشاركة والتي تشمل هيئة المحطات النووية وهيئة المواد النووية وهيئة الطاقة الذرية.
وقد صرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي لهيئة الطاقة الذرية بأنه سيتم بالتزامن مع المؤتمر العام تنظيم المحفل العلمي لمناقشة القضايا العلمية والتقنية المتعلقة بأنشطة الوكالة والتي تهم الدول الأعضاء وسيكون موضوع المحفل العلمي الأساسي في هذه الدورة هو" الابتكارات النووية من أجل عالم خال من الأنبعاثات"، ويجدر الإشارة بأن وقائع المحفل العلمي ستبث مباشرة على شبكة الإنترنت لمنح المشاركين فرصة للتفاعل مع أعضاء فريق المناقشة عبر التطبيق الخاص بمؤتمرات واجتماعات الوكالة .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد أنباء عاصفة التنين|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن ظاهرة تضرب البلاد خلال ساعات

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

مجنونة يا قوطة| انخفاض غير مسبوق في أسعار الطماطم.. هل تعود إلى 5 جنيهات؟

40 درجة تاني| ارتفاع جديد بالحرارة والأرصاد تصدر تحذيرا عاجلا من هذا الأمر

بيع زيزو وتقسيط غرامة كهربا.. فاروق جعفر يثير الجدل بين جماهير الزمالك

العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر بقوة 8.5 ريختر.. و"البحوث الفلكية" تكشف مفاجأة

رفض تنفيذ حجز ممدوح عباس على أموال نادى الزمالك.. والمحكمة تصدر أسبابها

بملابس ملفتة.. ندى الكامل تشارك متابعيها بهذه الإطلالة | شاهد

ترشيحاتنا

كل الرجالة بتحبني ماعد هذا الشخص.. ياسمين صبري تفجر مفاجأة

فرصة لردع تهديدات كوريا الشمالية.. مناورات بحرية مشتركة بين واشنطن وسيول

زلزال يضرب سوريا ولا أنباء عن ضحايا

بعد تحذير الهولندي| هل تتسبب حركة القمر والكواكب في حدوث زلزال

عبدالحكيم أبو علم يصدم الزمالك: فتوح لن يجدد عقده بسبب شروطه

قرار مهم عن صرف الزيادة الجديدة لمعاش تكافل وكرامة | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة مثيرة.. رانيا يوسف بفرنسا في حفل غنائي| شاهد

ماتت بسببه...أعراض صادمة لـ مرض ابنة البلوجر نانسي زيدان

بملابس ملفتة.. ندى الكامل تشارك متابعيها بهذه الإطلالة | شاهد

بخصر منحوت.. ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ